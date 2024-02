Perché alcuni anime hanno nomi tanto lunghi e difficili da ricordare?

Nel panorama odierno dell'animazione giapponese, un numero crescente di serie sfoggia titoli incredibilmente lunghi. Questa tendenza sembra prevalere negli isekai, eppure anime come "Voglio mangiare il tuo Pancreas" sono la prova che i nomi lunghi si stanno estendendo verso ogni genere animato.

Titoli come "That Time I Got Reincarnated as a Slime", "I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in The Real World Too" e "Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?" stanno diventando la norma nel mondo degli anime. Le ragioni dietro questa tendenza sono molteplici e affondano le radici nell'industria editoriale. Con la miriade di manga e light novel pubblicati quotidianamente, gli scaffali delle librerie giapponesi sono pieni di opere che si confondono l'una con l'altra.

Ecco che nasce questa tendenza: per emergere dalla massa, manga e light novel devono essere immediatamente riconoscibili. Compaiono così titoli comicamente lunghi, a volte esilaranti o oltraggiosi, si pensi appunto a "I Want to Eat Your Pancreas" o "Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon".

Un'altra funzione dei titoli chilometrici è quella di attirare l'attenzione dei fan senza che questi ultimi abbiano bisogno di trailer o sinossi. "The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody" fornisce già una succosa anteprima della trama.

Questa tendenza si rivela particolarmente efficace per due tipologie di persone:

Persone impegnate: non avendo tempo per leggere riassunti o guardare trailer, un titolo come "Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?" fornisce informazioni immediate sul genere e l'ambientazione.

non avendo tempo per leggere riassunti o guardare trailer, un titolo come "Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?" fornisce informazioni immediate sul genere e l'ambientazione. Fan esperti di anime: alla ricerca di specificità, titoli come "I've Been Killing Slimes For 300 Years & Maxed Out My Level" permettono di intuire il tipo di storia e il target di riferimento.

Infine, seppur controintuitivo, i titoli lunghi risultano memorabili. Certo, difficilmente si ricorderà il nome completo parola per parola, ma rimarrà impresso nella mente il concetto di base: reincarnarsi in un distributore automatico, rimorchiare ragazze nei dungeon e mangiare pancreas.