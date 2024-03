È vero che negli ultimi anni vengono prodotti sempre meno anime shojo?

Kimi Ni Todoke rientra negli shojo, ovvero opere rivolte a ragazze tra i 12 e i 18 anni. Non si tratta solo di cosa viene raccontato, ma di una vera e propria categoria con alcune caratteristiche distintive. Tuttavia, il fascino di queste storie travalica i confini demografici, anche se attualmente sempre meno anime di questo tipo vengono prodotti.

Sebbene il manga shojo prosperi, con vendite e adattamenti live-action in crescita, sembrerebbe invece che gli anime dello stesso tipo scarseggino. Nell'ultimo periodo, solo uno o due titoli su dozzine di anime stagionali sembrerebbero appartenere a questa categoria, alimentando la convinzione di uno scarso interesse da parte del pubblico negli shojo.

Tra il 2000 e il 2010, lo shojo ha dominato con storie di romanticismo liceale, di primo amore e principesse guerriere. Protagoniste introverse come Sawako di "Kimi ni Todoke", che tornerà con una terza stagione, e Yona di " Yona - La principessa scarlatta", hanno conquistato il pubblico con il loro carattere e la loro crescita personale. Tuttavia, l'anime di Yona è stato interrotto, facendolo diventare uno degli 8 anime che dovrebbero avere un seguito assolutamente.

Quindi, come mai l'interesse in questo tipo di opere sembra essere quasi svanito? Forse la ripetitività delle trame romantiche, incentrate sul classico incontro-innamoramento-confessione, ha portato a un declino? Forse sono pochi gli shojo che sono riusciti a stare al passo coi tempi mescolando diversi generi?

Le protagoniste shojo odierne non sono più damigelle in pericolo. "Akagami no Shirayuki-hime" e proprio "Yona - La principessa scarlatta" presentano donne forti e indipendenti, in linea con i valori moderni. È superata la convinzione che gli shojo debbano raccontare solamente storie investite di un romanticismo sdolcinato. Queste opere esplorano diverse tematiche, portando spesso il pubblico occidentale a fare confusione.

Detto questo, è possibile affermare che lo shojo non è in declino. Sorprendentemente, molte serie popolari degli ultimi anni appartengono proprio a questa tipologia di opere. Lo shojo è vivo e vegeto, pronto a conquistare nuovi cuori con storie avvincenti e protagoniste indimenticabili.

