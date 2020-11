Perché Ash ha sempre 10 anni? Il grande mistero dell'anime di Pokémon

Da oltre venti anni, l'anime di Pokémon ci accompagna con tante avventure, alcune comiche e altre serie. Durante questo lungo viaggio per le varie regioni abbiamo assistito all'arrivo di tante creature nuove e a tanti misteri, ma il più grande rimarrà sempre l'età di Ash Ketchum. Quanti anni ha davvero il protagonista?

Partiamo da una dichiarazione ufficiale: quando arrivò l'anime di Pokémon Sole e Luna, fu annunciato ufficialmente che Ash aveva dieci anni. A questa si è aggiunta poi la dichiarazione di Kunihiko Yuyama che ha affermato che "Ash ha eternamente 10 anni" e che il tempo non è passato dall'inizio dell'avventura. Tutto risolto quindi? Potrebbe se durante le prime serie dell'anime di Pokémon non fossero stati dati alcuni indizi sul trascorrere del tempo.

Facendo finta che questa dichiarazione di Yuyama non esista, proviamo a ricapitolare quanti anni Ash avrebbe senza tutti i reset imposti dalla produzione. Sappiamo che Ash è partito da Biancavilla con Pikachu a 10 anni, 10 mesi e 10 giorni, quindi a quasi 11 anni. Tra lungometraggi e serie sappiamo inoltre che le leghe pokémon hanno cadenza annuale e che a questi vanno aggiunti alcuni mesi per gli eventi come le isole Orange e il Parco Lotta.

Facendo i conti con i vari dati nella serie, confermati in parte anche da una frase di Ash che dice di allenare i pokémon da tanti anni in Pokémon XY, sappiamo che durante quest'ultima serie Ash ha ben sedici anni e mezzo. Molto ben distanti da dai dieci anni eterni che però rimarranno sempre confermati ufficialmente per favorire un protagonista sempre giovane e bambino, adatto al target d'età dell'anime.