Perché gli attacchi e le tecniche in ONE PIECE hanno dei nomi? La risposta nelle SBS!

Come Dragon Ball ha la sua Kamehameha e Naruto il Rasengan, anche ONE PIECE ha da parte sua degli attacchi iconici. Siamo partiti dalla Pistola Gom Gom, fino ad arrivare al Red Roc e molto recentemente anche al Dawn Gatling usato da Rufy in ONE PIECE 1108. Ma vi siete mai chiesti il motivo per cui gli attacchi di ONE PIECE hanno un nome?

Uno degli archetipi dello shonen è avere delle mosse iconiche che possano facilmente essere riconosciute dal lettore/spettatore. Anche ONE PIECE non è da meno e sfrutta questa formula divenuta ormai un classico. Ma c'è un motivo più profondo per cui gli attacchi utilizzati da Rufy, Zoro, Sanji e tutti gli altri hanno dei nomi?

Se nella vita reale gridare il nome di un proprio colpo non ha alcun senso - pensiamo ad esempio a un pugile che sul ring urla a squarciagola un pugno - per lo shonen vale tutto il contrario. Ciò, infatti, dona enfasi e potenza extra al momento. Ma esiste un altro motivo?

Grazie alle SBS di ONE PIECE Vol. 108 abbiamo scoperto un dettaglio sulla storia di Mihawk, ma non solo. Attraverso le domande poste dagli appassionati, abbiamo anche una risposta sul perché in ONE PIECE gli attacchi abbiano dei nomi.

Fondamentalmente, Eiichiro Oda dona un nome agli attacchi dei propri personaggi in modo che i bambini possano apprenderli e usarli mentre giocano tra di loro. Chiunque di noi durante l'infanzia a provato a sferrare un'Onda Energetica oppure ad allungare le proprie braccia simulando un Gom Gom Bazooka, per cui diremmo che in questo il maestro Oda ha fatto centro. L'autore, comunque, vorrebbe che anche gli adulti provassero a imitare e gridare i nomi degli attacchi della sua opera.