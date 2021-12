Perché Ayashimon potrebbe essere la prossima hit di Weekly Shonen Jump

Weekly Shonen Jump è sempre alla ricerca di nuove hit che possano portare al successo la rivista. La proposta è sempre continua e, ogni trimestre circa, il magazine di casa Shueisha propone nuove serie di autori vecchi e nuovi. A iniziare recentemente c'è stato Ayashimon, serie di Yuji Kaku.

Sono bastati pochi capitoli per convincere i lettori: Ayashimon per ora sembra molto chiacchierato in rete. Bisognerà naturalmente attendere altre indicazioni da parte della rivista e della vendita dei tankobon, con i dati di vendita e dei sondaggi che chiariranno il ruolo che avrà in futuro. Ci sono però solide basi su cui partire: ecco perché Ayashimon potrebbe essere già una hit.

Innanzitutto, l'autore non è di certo nuovo a questa industria: Yuji Kaku ha avuto qualche serializzazione fallimentare alle spalle da cui ha imparato molto, abbastanza da proporre Jigokuraku - Hell's Paradise che diverrà anche un anime e che per ora è il suo successo più solido. Ha inoltre alle spalle un'esperienza con Tatsuki Fujimoto, uno dei mangaka più atipici degli ultimi anni che gli ha insegnato molto. Inoltre, Weekly Shonen Jump si è già preoccupato di preparare un po' di promozione e pagina Twitter. Certo, questi ultimi elementi non sono una garanzia di successo - basta ricordare cos'è successo a Samurai 8 di Kishimoto.

C'è poi il valore intrinseco della serie: Yuji Kaku ha tratteggiato un mondo che unisce l'action e il comedy, un duo che sta andando molto bene su Weekly Shonen Jump di recente, ma che non ha lesinato nel lato gore e splatter con combattimenti anche abbastanza spinti ma simili a quelli di One-Punch Man. Insomma, sembra che il mangaka abbia riunito efficacemente con un certo equilibrio tanti elementi che sembrano consolidati. Nei prossimi mesi si capirà se Ayashimon potrà fare il salto di qualità e diventare una colonna futura della rivista.