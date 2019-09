L'ultimo numero di Batman chiarisce il mancato matrimonio con Catwoman

Durante lo scorso anno il matrimonio tra Batman e Catwoman è stato notevolmente pubblicizzato, tuttavia arrivati al numero 50 l'unione tra i due non andò a buon fine. Finalmente il numero 78 ci spiega i motivi del suo mancato avvenimento, attraverso un confronto tra i personaggi.

Il numero inizia con Batman e Catwoman che sembrano essere in vacanza, rilassati su una spiaggia mentre prendono il sole, tuttavia la loro piacevole permanenza nasconde dei secondi fini. Bruce si riposa per lenire le ferite che ha accumulato precedentemente, e presto qualcosa che permetterà loro di sconfiggere Bane arriverà sulla spiaggia.

I due aspettano, e ovviamente avendo del tempo da spendere da soli, iniziano a discutere della loro relazione e del mancato matrimonio. Selina racconta a Bruce come si è sentita dopo averlo lasciato, rivelandogli quante lacrime ha speso nonostante credesse che così facendo Batman sarebbe sopravvissuto. Anche Bruce le rivela il dolore che ha provato.

La verità sul loro matrimonio, tuttavia, arriva nella giornata seguente. Mentre i due si stanno allenando sulla spiaggia, Catwoman cerca di provocare Batman, e nel farlo si incolpa dell'intero declino della relazione e per quello che è avvenuto dopo: la caduta del Cavaliere Oscuro e il declino di Gotham.

Bruce rimane pacato e le risponde che non è stata colpa sua, anche lui aveva paura, e spiega che forse i fallimenti sono serviti per ottenere maggiore chiarezza, prospettiva e volontà di combattere.

Catwoman, in fin dei conti, non è la ragione per cui il matrimonio non è avvenuto. Entrambi sono "responsabili". Alla fine del numero Batman ammette che ha bisogno di Catwoman e i due ritornano insieme. Sembra che il loro confronto e il tempo che hanno speso insieme sia servito a pulire le scorie della loro relazione, e ora i pattugliatori di Gotham sono pronti a ritornare in azione per scardinare Bane.

Diversi rumor parlano della possibile introduzione di un Batman di colore, mentre a Tokyo è spuntato un negozio dedicato al pipistrello in occasione degli 80 anni del personaggio.