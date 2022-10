Perché Bleach: La Guerra Millenaria non è ancora su Disney+? Il punto sull'anime

Allo scoccare della mezzanotte del 10 ottobre, su TV Tokyo ha fatto il suo esordio Bleach: La Guerra Millenaria. Tuttavia, a distanza di parecchie ore dal rilascio ufficiale, la serie anime sembra essere scomparsa dai radar. Per quale motivo Bleach: La Guerra Millenaria non è ancora sul catalogo di Disney+?

Se negli Stati Uniti d'America a occuparsi della distribuzione dell'anime è HULU, in Europa è Disney+ a pubblicare Bleach: La Guerra Millenaria. Tuttavia, mentre gli spettatori americani e giapponesi hanno già potuto godere della prima puntata dell'arco narrativo finale dell'anime, della messa in onda europea non si sa ancora nulla.

A qualche giorno di distanza della premiere, il primo episodio di Bleach: La Guerra Millenaria non è ancora stato pubblicato sul palinsesto del servizio streaming di Disney+. Che cosa sta succedendo, e per quale motivo l'anime non è ancora online?

Al momento, tutto tace. Disney non ha ancora diramato comunicati ufficiali e sui social i fan della serie di Tite Kubo sono in rivolta. Chiaramente, a questo punto possiamo supporre che l'anime non verrà trasmesso in simulcast. Ma allora quando verrà pubblicata la prima puntata? A questo punto si può supporre che Bleach: La Guerra Millenaria verrà rilasciato su Disney+ una settimana dopo la trasmissione originale. Tuttavia, si tratta solamente di speculazioni e fin quando il servizio streaming on demand non comunicherà nulla è impossibile sapere quando potremo assistere ufficialmente al ritorno di Ichigo Kurosaki.