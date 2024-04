Perché Bleach: Thousand-Year Blood War sta salvando l'eredità del manga di Tite Kubo

La nuova traduzione animata di Bleach ha restituito vitalità all'opera di Tite Kubo - e alla sua eredità - al punto che i primi due cour di Thousand-Year Blood War sono stati accolti positivamente dai lettori, anche grazie all'audacia mostrata dallo Studio Pierrot nel rielaborare, al di là di qualsiasi timore reverenziale, i capitoli finali del manga.

Se pensiamo alla storia dell'anime di Bleach, e alla sequela di trionfi (ed insuccessi) che si porta irrimediabilmente dietro, questo nuovo adattamento animato dell'opera, realizzato a dieci anni di distanza dal ciclo di episodi relativo ai Fullbringer, pone sin da subito un argine all'oblio in cui si era incuneata la serie dopo la sua cancellazione. Del resto, rispetto ai suoi due omologhi (qui analizziamo i motivi per cui Dragon Ball non è stato incluso nei Big Three, e il paradigma che l'opera di Toriyama ha presentato agli occhi di Oda, Kishimoto e Kubo) Bleach è stata l'unica traduzione animata a subire un'interruzione improvvisa, compromettendo per sempre il posizionamento storico del manga nell'immaginario pop nipponico, nonché la sua eredità. Ma il retaggio dell'universo creato dal mangaka è stato ulteriormente minato dalle (innumerevoli) incongruenze a cui è andata incontro la serializzazione finale del fumetto: a cui Thousand-Year Blood War sta cercando, inesorabilmente, di porre rimedio.

Come noto, la stesura dell'ultimo ciclo di capitoli del manga è stata affossata da problematiche di diversa natura, che da personali (cioè relative alle condizioni psicofisiche di Kubo) si sono poi tramutate in narrative. A dominare la saga sul confronto millenario tra shinigami e Quincy, soprattutto nella sua sezione finale, è stata la confusione, al punto che molte delle soluzioni che hanno governato questo nuovo adattamento animato del manga hanno preso piede a partire proprio da una finalità tanto simbolica quanto linguistica: riconducibile, appunto, alla ricodificazione – in termini più coesi e coerenti - dell'universo dell'opera, e alla sua simultanea estensione.

Ciò che ha permesso alle prime due frazioni di questo sequel animato di restituire spessore alla controparte cartacea, lasciando ben sperare per il prosieguo della serie (e per tutti gli eventi che vedremo nella parte 3 di Bleach Thousand-Year Blood War) la ritroviamo soprattutto nella capacità, degli autori dello Studio Pierrot, di integrare la storia con del materiale inedito, senza entrare in discontinuità con le traiettorie (anche quelle più confuse ed imprecise) del manga.

E per quanto la sequela (a volte infinita) di scontri che ha cadenzato questi due segmenti abbia dato vita ad un registro ritmico fin troppo sincopato e convulso, è pur vero che ogni soluzione presentata dall'anime, sia linguistica che di natura prettamente narrativa, ha consentito al racconto di sposare una visione d'insieme più apertamente coesa ed incisiva: rimediando anche alle numerose incongruenze a cui ci ha abituati Tite Kubo ai tempi della serializzazione finale dell'opera.

Anomalie, queste appena discusse, destinate (probabilmente) ad essere soverchiate, specialmente nel caso in cui lo Studio Pierrot continui a perseverare in questa sua operazione di ri-codifica. Al punto che il destino futuro dell'anime, e per estensione l'eredità stessa che Bleach si lascerà dietro, passeranno inesorabilmente dalla coerenza con cui i cour finali della serie aderiranno a queste strategie. Senza quindi cedere a quei richiami di fedeltà filologica, che qualsiasi opera mastodontica – come può essere Bleach - sollecita nei cuori di chi è preposto ad adattarla.

