Ecco perché Chainsaw Man sarà uno dei migliori anime del 2022

Negli ultimi anni si è fatto strada in Giappone un manga shonen, Chainsaw Man, che con i suoi 11 volumi si è rivelato un ottimo successo. Da qualche tempo è stato inoltre annunciato l'adattamento anime dell'opera, curato dallo Studio MAPPA (produttore, tra gli altri, di Banana Fish, Jujutsu Kaisen e L'Attacco dei Giganti - Final Season).

Un trailer di Chainsaw Man ha rivelato novità sull'anime, che esordirà nel corso del 2022. Indubbiamente l'anime è attesissimo anche fuori dal Giappone, e promette di essere uno dei migliori dell'anno. ma quali sono i motivi per i quali c'è tanto hype dietro alla produzione di Studio MAPPA?

Prima di tutto, c'è da dire che l'anime è tratto dall'omonimo manga dell'autore Tatsuki Fujimoto, ritenuto da molti uno dei mangaka più promettenti in assoluto. Il suo ultimo one-shot, ovvero Look Back, è stato lodato dalla critica e da moltissimi autori in patria, mentre la seconda parte di Chainsaw Man, attesa per l'estate 2022, dovrà confermare quanto di buono visto nella prima. Il suo tratto, sporco e brutale nelle scene di combattimento e caratterizzato da linee molto marcate, ha saputo coinvolgere e conquistare i lettori.

C'è poi da dire che la trama di Chainsaw Man è tutto ciò che un amante dei battle shonen cerca. Il protagonista è Denji, un triste senzatetto che si guadagna da vivere uccidendo i Diavoli, creature che nascono dalle paure delle persone, su commessa della Yakuza. Un giorno, egli viene ridotto in fin di vita proprio dall'organizzazione criminale soggiogata dal Diavolo Zombie. Il ragazzo viene però salvato da Pochita, suo unico amico nonché Diavolo Motosega, che prende il posto del cuore del ragazzo, trasformandolo in un ibrido Diavolo-umano.

I combattimenti, tanto cruenti quanto spettacolari, vedono Denji affrontare alcune delle creature più folli mai partorite dalla mente umana. In Chainsaw Man trova però spazio anche l'amore: Denji viene infatti reclutato da Makima, avvenente responsabile del Reparto di Caccia ai Diavoli della Pubblica Sicurezza, che conta sulla sua forza per annientare le minacce. In cambio, la ragazza darà a Denji un "regalino" ogni volta diverso. Il protagonista comincerà a infatuarsi di Makima fin da subito, cosa che porterà a molte situazioni divertenti.

Infine, c'è molta curiosità per le animazioni dello Studio MAPPA, che hanno sempre mantenuto un livello altissimo. Nei precedenti battle shonen prodotti, come Jujutsu Kaisen e L'Attacco dei Giganti - Final Season, lo studio ha dimostrato di saper mettere in scena scontri di primissimo livello, e siamo certi che con Chainsaw Man le aspettative non verranno deluse.

Tutto ciò rende Chainsaw Man uno degli anime più attesi del 2022. La data d'uscita ufficiale non è ancora stata rivelata, ma nel frattempo invitiamo tutti a leggere i primi 8 volumi del manga, pubblicati in Italia da Panini Planet Manga.