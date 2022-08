Ecco perché Chainsaw Man sarà uno dei migliori anime del 2022 secondo il produttore

L'anime di Chainsaw Man è pronto per esordire il prossimo ottobre, dando inizio a una stagione autunnale ricca di grandi produzioni. L'omonimo manga di Tatsuki Fujimoto è tornato a luglio per proseguire con la seconda parte, e non poteva che essere accompagnato dall'esordio dell'uomo motosega anche sul piccolo schermo.

Il manga di Chainsaw Man ha riscosso grande successo sia per gli splendidi combattimenti disegnati da Fujimoto, sia per la caratterizzazione che l'autore ha saputo dare a ogni singolo personaggio. A partire dal protagonista Denji, ogni personaggio è folle e pieno di sfaccettature, con i propri obiettivi e i propri interessi personali.

Il produttore esecutivo di Chainsaw Man presso studio MAPPA Makoto Kimura ha svelato perché, secondo lui, Chainsaw Man sarà uno dei migliori anime del 2022. Egli ha infatti dichiarato al sito Comicbook.com: "Segue questi personaggi che condividono moltissime cose ma non si riesce bene a capire che strada prenderanno. La storia è molto particolare, c'è un grande fascino nel non sapere determinate cose, e il nostro team di produttori e registi si sta concentrando su questo per mettere insieme la prima stagione. Il fatto che i nostri produttori siano già grandi fan del manga aiuta molto."

Partendo dalle parole di Kimura, il CEO di studio MAPPA Manabu Otsuka ha colto l'occasione per elogiare il mangaka Tatsuki Fujimoto: "Una dei grandi pregi di Chainsaw Man è dato dalla sensibilità come scrittore di Tatsuki Fujimoto. Nel modo in cui puoi vedere le cose attraverso il suo lavoro e attraverso questa sottocultura di Chainsaw Man. La storia rimane comunque molto equilibrati e seguita da tantissimi lettori. Per far emergere il fascino della storia nell'anime, era importante trovare un direttore, produttori e staff di una generazione simile a quella di Fujimoto, in modo di farli viaggiare sulla stessa linea d'onda. Il personale di Chainsaw Man è stato composto in questo modo per aiutare la produzione."

Manabu Otsuka aveva già svelato come era avvenuta la selezione del cast di Chainsaw Man, e di come egli voglia animare tutto ciò che ha scritto Fujimoto in futuro, non solo Chainsaw Man. In Italia Chainsaw Man verrà reso disponibile in simulcast su Crunchyroll, e viste le premesse l'hype è già alle stelle per una produzione che si preannuncia fantastica.