Perché Dabi ha le cicatrici? La verità sul corpo del villain di My Hero Academia

Sin dalla sua prima apparizione, Dabi ha saputo catturare l'attenzione. Il personaggio aveva un'apparenza spietata, che si è manifestata fin dal primo assalto al campo d'allenamento estivo. Col tempo, Dabi ha conquistato sempre più spazio in My Hero Academia, diventando un membro fondamentale della League of Villain di Tomura Shigaraki.

Con la guerra tra eroi e villain, sono state spiegate le origini di Dabi oltre alla sua vera identità. I lettori del manga di My Hero Academia sono così venuti a sapere che Touya Todoroki era ancora vivo e che le condizioni particolari del suo quirk non garantivano una grande durabilità fisica. Perché Dabi ha le cicatrici? Proprio a causa di questi elementi che mal si mescolano tra loro.

Dabi è nato con un corpo fragile, come quello della madre, ma con un quirk di fuoco ancora più potente di quello del padre. A causa della sua ossessione di diventare un eroe e di soddisfare le ambizioni del genitore, Touya si è spinto al limite, tanto da creare le fiamme blu. Tuttavia queste fiamme sono troppo forti e il corpo ne risente: anche da adulto, dopo le manipolazioni del dottor Garaki, Dabi subisce molto gli effetti delle fiamme.

Come si è visto in alcune battaglie, più usa le fiamme blu più la sua pelle si brucia. Da questo utilizzo del quirk nascono le ustioni. Dabi ha le cicatrici a causa delle sue fiamme ed è una cosa che porterà con sé fino alla sua morte, o fin quando non verrà fermato in My Hero Academia.