Perché Deku chiama Bakugo 'Kacchan'? Spiegazione per i fan di My Hero Academia

Bakugo è uno dei personaggi principali di My Hero Academia, il fortunato manga di Kohei Horikoshi, e il suo rapporto con Deku, il protagonista dell’opera, è uno dei fulcri della narrazione. A tal proposito, molti fan si sono posti un ovvio quesito: come mai Midoriya chiama il suo amico col soprannome “Kacchan”?

Come il manga ci spiega all’inizio della narrazione, Midoriya e Bakugo sono stati compagni di giochi sin dall’infanzia, fino al momento in cui Bakugo, scoperta la natura di senza Quirk dell’amico, iniziò ad allontanarlo e bullizzarlo, considerandolo inferiore, un ostacolo sul suo cammino per diventare l’eroe numero uno. Tuttavia, Deku non ha mai provato risentimento per l’amico nonostante il deterioramento del rapporto, restando affezionato a lui sia prima che dopo l’ottenimento del One For All da All Might, evento sul quale My Hero Academia sta facendo luce recentemente nel manga. Nel rapporto tra i due personaggi, l’unica conseguenza del nuovo potere di Midoriya è stato un netto affievolimento del senso di inferiorità che aveva precedentemente sviluppato nei confronti dell’amico e del suo potentissimo Quirk esplosivo.

Negli anni della U.A., i due hanno avuto vari scontri, verbali e fisici, anche per sciocchezze, come successo nel manga in una scena tagliata dalla nuova stagione anime di My Hero Academia. Il più importante di questi conflitti, in ogni caso, è senza dubbio il combattimento di qualche stagione fa poi interrotto da All Might, occasione in cui Bakugo ha anche avuto la conferma riguardo la natura ereditaria del nuovo Quirk di Midoriya. Da quel momento, il ragazzo ha ripreso a considerarlo un suo rivale, tornando sui suoi passi.

Dal canto di Deku, invece, lui non aveva mai smesso di essere “Kacchan”. Il nomignolo ha un origine molto semplice: è un mix dell’abbreviazione del nome di Bakugo, ossia Kac invece di Katsuki, al quale poi viene aggiunto il suffisso giapponese -chan, solitamente utilizzato per indicare persone alle quali si è particolarmente affezionati e che si conosce da tutta la vita, come nel caso di My Hero Academia, o anche per riferirsi ai bambini.