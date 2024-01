Perché Dragon Ball di Akira Toriyama è il manga più importante della storia?

Il 20 novembre 2024 sarà una data molto particolare per il franchise di Dragon Ball. Le avventure di Son Goku compiranno, infatti, ben 40 anni dall’uscita sulle pagine di Shonen Jump. In vista di un anniversario così rilevante, andiamo a ripercorrere la storia dell’opera di Akira Toriyama, soffermandoci sulla sua influenza sui manga e sugli anime.

Dragon Ball viene spesso considerato uno dei maggiori esponenti e rappresentati del fumetto giapponese, almeno della storia recente, post Osamu Tezuka per intenderci. Ecco, dunque, quattro motivi per cui la serie merita a tutti gli effetti un titolo così importante.

Iniziamo da un dato di fatto relativo alla rilevanza di Dragon Ball per la storia e la crescita di una rivista come Weekly Shonen Jump. A partire dalla fine degli anni ’80 fino alla prima metà degli anni ‘90, la rivista edita da Shueisha poteva vantare due titoli estremamente popolari: Dragon Ball di Toriyama da una parte e lo spokon per eccellenza, Slam Dunk di Takehiko Inoue. La conclusione di entrambi, tra il 1995 e il 1996, portò ad un drastico calo di vendite di WSJ, dimostrando quanto peso avessero avuto sulla sua storia editoriale. Dopotutto, Dragon Ball resta attualmente il quarto manga più venduto della storia, nonché secondo col più alto numero di richieste all’uscita.

La popolarità del manga e dell’anime trainarono la produzione di gadget e giocattoli che fecero impennare gli introiti di Bandai Namco, e ancora oggi, a quasi quattro decadi dalla sua uscita, riesce ad essere tra le IP più remunerative dell’azienda, al fianco di ONE PIECE e Mobile Suit Gundam. Poche opere sono state, e continuano a essere, influenti come Dragon Ball. Grandi autori di manga come Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Tite Kubo, i Big Three dei primi anni 2000 di WSJ, e tanti altri hanno sempre riconosciuto in Akira Toriyama uno dei loro idoli e modelli principali. Elementi come trasformazioni e tecniche hanno raggiunto un apice mai visto prima in Dragon Ball, diventando praticamente onnipresenti negli shonen che prediligono l’azione e le battaglie.

Infine, l’ultimo grande motivo che ci permette di riconoscere Dragon Ball come il manga, o l’anime in questo caso, più grande della storia riguarda la sua capacità di superare le barriere culturali ed espandersi anche al di fuori del Giappone. Ha infatti lanciato la travolgente passione per l’animazione giapponese in Europa e in America. Senza Dragon Ball la diffusione di produzioni anime, e la conseguente conoscenza e consapevolezza dei manga, avrebbe tardato ad arrivare anche in Italia, almeno con la stessa popolarità e l’immensa richiesta che conosciamo oggi.

In conclusione, ecco le differenze principali tra Dragon Ball e Dragon Ball Z.