Perché Dragon Ball e One Piece possono coabitare l'Olimpo degli shonen

È meglio Dragon Ball o One Piece? "Questo è il dilemma", direbbe Amleto se fosse vissuto nell'epoca dei grandi fenomeni della cultura pop nipponica. Un paragone, questo, che tormenta ormai da decenni le menti dei fan dello shōnen battle, quasi uno non potesse esistere senza il supporto dell'altro. E da un certo punto di vista, è proprio così.

Se le opere massime di Akira Toriyama ed Eiichiro Oda sono destinate a coabitare l'Olimpo dei grandi manga d'avventura per ragazzi, molto lo si deve anche alle analogie che li contraddistinguono, e che li pongono in continuità l'una con l'altra. Per quanto i due manga appartengano ad ere diverse, con tutto ciò che ne deriva in termini di linguaggi, di aspettative da soddisfare – e quindi di relazioni con pubblici/lettori di natura perlopiù differente – entrambi esibiscono delle somiglianze (estetiche, narrative, tonali) davvero lapalissiane. Ed è questo uno dei (tanti) motivi per cui il discepolo (Oda) è stato in grado di realizzare un'opera che dialogasse con i lettori contemporanei, a partire proprio dalle ispirazioni tratte dal manga del mentore.

Come si può dedurre nel nostro approfondimento sull'eredità di Dragon Ball, il manga di Toriyama ha rappresentato un paradigma, ricco di archetipi e stilemi sempre moderni proprio perché tali funzioni risalgono alle regole aristoteliche del narrare. E se a questo ci aggiungiamo la capillarità con cui l'opera è penetrata nell'immaginario collettivo, allora Oda non poteva che modellare i tratti salienti di Rufy su quelli di Goku.

Se ci pensiamo, entrambi sono mossi da pulsioni e atteggiamenti simili: la fame incontenibile, la necessità di sacrificarsi per i propri compagni, l'assenza di compromessi e di impulsi sentimentali. Solo gli obiettivi in realtà cambiano, con il Saiyan che combatte per soddisfare la propria natura di combattente-alieno e Cappello di Paglia per lasciare un segno indelebile nel mondo della pirateria.



Ma questo perché i manga di cui sono protagonisti, malgrado anche le analogie grafiche che ne accomunano soprattutto la scansione delle vignette e il dinamismo stilistico, sono comunque diversi. Ed è proprio questo che ha consentito a One Piece di continuare il discorso di Dragon Ball, senza compromette la sua originalità.