Perché Dragon Ball Super 2 è sparito? Forse nulla sarà più come prima

L'anime di Dragon Ball Super è terminato nel 2018 con il Tornei del Potere. Da allora il manga è andato avanti di ben tre archi narrativi, ma per il momento tutto tace su un prosieguo della serie televisiva. Come mai? Cerchiamo di analizzare la situazione.

In primis c'è da considerare il costo, in termini economici e di energie, che un progetto come l'anime di Dragon Ball Super ha rappresentato per Toei e i suoi creativi. Un anime di questa caratura, con una produzione serializzata e senza soluzione di continuità, ha comportato vistosi cali qualitativi da un punto di vista tecnico e visivo, al punto che soltanto una manciata di puntate su 131 totali hanno soddisfatto in pieno le aspettative dei fan.

Risulta poi palese la volontà di Shueisha di frammentare il più possibile il franchise attraverso svariati medium, dal fumetto al cinema. Di fatto, le avventure di Goku dopo il Torneo del Potere sono proseguite sul grande schermo con Broly e Super Hero, ma è comprensibile che gli appassionati desiderino ammirare anche le saghe di Molo e Granolah in versione animata.

In autunno uscirà poi Dragon Ball Daima, un progetto celebrativo che conterà un numero limitato di episodi, e che stando ai trailer pubblicati finora avrà un comparto visivo molto curato. Possibile, quindi, che Toei Animation abbia deciso di cambiare drasticamente strategia per il franchise di Dragon Ball, producendo anime divisi in stagioni per innalzare la qualità complessiva dell'animazione.

Possiamo quindi dedurre che, forse, non ci sarà mai un Dragon Ball Super 2, o almeno non come l'abbiamo sempre immaginato. Che la continuazione delle battaglie di Goku e Vegeta, dunque, avvenga con un modello distributivo diverso, più incentrato sulla qualità che sulla quantità?

Fateci sapere la vostra!

Su Solo leveling (Vol. 16) è uno dei più venduti di oggi.