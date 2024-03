Perché Dragon Ball Super: Broly è il film canonico più importante di tutto il franchise

Sin dal momento in cui Dragon Ball Super: Broly è approdato sul grande schermo, il vento rivoluzionario che ne ha contraddistinto la produzione ha rimodulato, in un istante, tutte le logiche del franchise. Al punto che il lungometraggio non solo ha dato vita ad un nuovo corso, ma appare come il più nevralgico tra i film canonici della saga.

Prima che Toriyama ci rendesse conto dei trascorsi passati dell'antieroe in Dragon Ball Super: Broly, per circa 30 anni i codici che lo hanno contraddistinto sono apparsi quasi immutabili, dogmatici, come se non potessero astrarsi dalle forme che avevano assunto lungo tutto quel tempo agli occhi degli spettatori/videogiocatori. In questo senso, l'arrivo del lungometraggio del 2018 non solo ha portato la storia di Broly a cambiare drasticamente le sue configurazioni storiche, in un'opera che rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei film canonici di Dragon Ball, ma ha determinato una transizione importante per quanto concerne i linguaggi e le metodologie su cui si è fino a quel momento costruito l'intero franchise nato dalla matita del maestro.

Se ci pensiamo, le opere che hanno codificato i tratti iniziali del saiyan sono state da un lato delle pellicole “collaterali”, prive di legami con il canone dell'opera, e dall'altro i vari capitoli dell'adattamento videoludico di Dragon Ball: tutti prodotti, questi appena citati, modulati a partire da una logica crossmediale, cioè di interazione non-narrativa tra opere appartenenti ad uno stesso universo ma slegate dal punto di vista degli eventi; mentre l'approdo nel franchise di Dragon Ball Super: Broly, preceduto dai due lungometraggi su Beerus e Golden Freezer, ha portato l'intera saga a sposare le logiche della transmedialità, permettendo così ai vari testi di entrare in relazione reciproca, nonostante i diversi orizzonti produttivi (quindi fumettistico, televisivo, cinematografico) in cui sono stati di volta in volta realizzati.

Spostando poi lo sguardo su ciò che il film del 2018 ci suggerisce in merito al percorso del guerriero, e legandolo alle eventuali evoluzioni di cui sarà oggetto il cammino del saiyan nel prosieguo del manga, non è difficile notare la straordinaria parabola di rivalutazione che Dragon Ball Super ha proposto qui dell'iconico (anti)eroe. Se in tempi pregressi la causa del conflitto di Broly, della rabbia che lo spingeva a perdere il senno, appariva immotivata o comunque poco credibile da una prospettiva drammaturgica, il film del 2018 offre invece un capovolgimento semantico enorme, che non solo rende più incisive le sue crisi, ma le lega alla natura guerriera della razza a cui appartiene. Qui Broly non è più osservato come un'anomalia da controllare per poter evitare ulteriori devastazioni, ma è equiparato ad una vittima degli eventi che lo circondano.

L'ira che lo contraddistingue si origina adesso dalla spirale di prevaricazioni e manipolazioni a cui il padre Paragus lo ha diabolicamente sottoposto lungo tutta la sua tragica formazione. In questo senso la parabola che lo porta prima a cedere all'ira e poi a canalizzare il proprio potenziale nei sentimenti genuini che albergano intrinsecamente nel suo cuore puro, deriva proprio dalle necessità del saiyan di soverchiare i traumi infantili che ne destabilizzano l'animo, e dalla sua incapacità iniziale di metabolizzare un dolore di cui non conosce né la natura, né tanto meno l'origine. E non a caso sarà proprio il suo cambiamento a spingere Goku ad abbracciare definitivamente le sue radici di saiyan, proprio perché il guerriero, rifiutandosi di soccombere ai traumi che lo affliggono, dimostra come un individuo non sia confinabile alle sue crisi: suggerendo, invece, come debba essere giudicato dalla forza con cui le supera.

Ma le operazioni che hanno reso così coeso e folgorante il processo di canonizzazione del guerriero perseguito dal film del 2018, non si fermano al solo saiyan: tanto che Dragon Ball Super: Broly, nel mettere in scena il confronto finale tra il figlio di Paragus e Gogeta – ovvero una delle tre fusioni più simboliche di Dragon Ball – e inabissarlo in un'ottica di “autenticità narrativa”, ha portato anche l'iconica unione tra Goku e Vegeta in un orizzonte a cui, fino a quel momento, non era mai stata destinata. A testimonianza di quanto Toriyama delineasse le evoluzioni dell'intero franchise, senza mai soprassedere alle volontà e ai desideri/bisogni dei lettori che lo hanno reso così immortale.