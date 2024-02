Perché Dragon Ball Super continua a nascondere Gotenks adolescente?

Il prequel dell'adattamento di Super Hero in Dragon Ball Super sembrava aver riportato Goten e Trunks al centro della scena. Tuttavia, fino all'ultimo capitolo pubblicato la loro presenza è solamente marginale, utile solamente a fini comici. Ma per quanto ancora Dragon Ball Super continuerà a nasconderci Gotenks adolescente?

Grandi protagonisti della Saga di Bu, soprattutto grazie alla loro fusion Gotenks, Trunks e Goten non hanno mai spiccato il volo in Dragon Ball Super, nemmeno quando l'autore sembrava aver puntato su di loro. Divenuti i supereroi eredi di Great Saiyaman, in realtà i due non sono mai riusciti a essere decisivi contro Cell Max e hanno sbagliato la Danza Metamor non una, ma ben due volte, anche davanti ai loro genitori.

Il futuro di Goten e Trunks in Dragon Ball Super è uno dei più grandi dubbi di queste ultime settimane. Per quanto le loro scenette siano utili a smorzare la tensione, i lettori vorrebbero rivederli al centro dell'azione.

Ora che Goten e Trunks sono arrivati sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta hanno il dovere di allenarli. I due ragazzi sono infatti un importante risorsa sia per il futuro e probabile scontro con Black Freezer, che per un eventuale nuovo Torneo del Potere organizzato da Zeno.

Dragon Ball Super dovrebbe concedere un nuovo power-up a Trunks e Goten, ancora fermi al Super Saiyan. Entrambi hanno un potenziale impressionante, come dimostrarono da bambini, per cui potrebbero raggiungere forme potentissime, e chissà anche inedite.

Se Dragon Ball Super continua a nascondere Gotenks adolescente il motivo è semplice. Il ruolo di protagonista nella battaglia contro Cell Max era già stato affidato a Gohan e alla sua nuova trasformazione. Per quanto riguarda la battaglia di Dragon Ball Super 102, invece, vedere Gotenks, sarebbe stato sicuramente bellissimo, ma anche in questo caso i riflettori erano principalmente per Gohan e Goku. Dunque, Toyotaro ha saggiamente scelto di 'conservare' Gotenks adulto per un prossimo combattimento decisivo per le sorti della Terra.