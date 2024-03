Perché Dragon Ball Super ha eliminato la coda dall'iconografia dei saiyan

Nell'iconografia dei saiyan, uno degli elementi distintivi dei character design dei guerrieri è rappresentato dalla coda. Una protuberanza fisica che non richiama solamente delle istanze simboliche, ma anche genetiche. Eppure nel prosieguo del manga originale, e in particolare in Dragon Ball Super, tale tratto è stato progressivamente abbandonato.

Insieme alle Sfere del Drago, la coda non solo si è configurata come uno dei simboli iconografici primari della sezione iniziale del manga, ma rispetto ad altri elementi ha rappresentato a lungo la connessione metaforica tra l'opera capostipite di Toriyama e il romanzo da cui il mangaka ha tratto ispirazione per Dragon Ball. Del resto l'autore ha basato il personaggio di Goku proprio su Sun Wukong, ovvero il protagonista di Viaggio in Occidente, denominato anche Re Scimmia. In tal senso la coda assume un valore significativo, sia per ciò che riguarda la codificazione delle caratteristiche identitarie (e poi, come vedremo, genetiche) del saiyan, sia per l'influenza culturale che il celebre racconto di Wu Cheng'en ha esercitato sulla costruzione della mitologia del manga. Soprattutto per ciò che ha riguardato le evoluzioni del protagonista, e il suo intero cammino verso l'eroismo.

Già nella parte iniziale del manga si è assistito ad una simbolizzazione importante di questo elemento: seppure il giovane saiyan fosse cresciuto insieme al Nonno Gohan (uno degli esponenti centrali dell'albero genealogico di Goku in Dragon Ball) il quale non aveva naturalmente una coda, vediamo il ragazzo ricercare tale elemento anche in Bulma, a segnalare quanto l'eroe non si visualizzasse come un essere alieno o anomalo rispetto al resto dell'umanità.

Ma è nel momento in cui la narrazione è approdata a Z che si assiste ad un vero e proprio salto di paradigma, anche in riferimento a questo particolare elemento iconografico. La motivazione che ci ha spinto ad indicare Radish come un personaggio centrale nell'economia di Dragon Ball è da ritrovare proprio nel portato simbolico sotteso dalle sue rivelazioni, soprattutto per quel che concerne la reale identità del protagonista nelle vesti non di “essere umano ambiguo”, ma di saiyan (e quindi alieno). La coda diventa così lo strumento attraverso cui canalizzare le peculiarità (e quindi i poteri/trasformazioni) di cui sono oggetto i membri della razza guerriera, la cui sublimazione del proprio potenziale ha portato ad eliminare dal racconto ogni traccia della coda. Ed è da qui che bisogna partire per comprendere perché le serie di Dragon Ball, e per estensione Super, abbiano abbandonato tale elemento.

Come illustrato prima dalla trasformazione in Ōzaru (cioè in scimmione) del piccolo Gohan e poi da quella di Vegeta, la capacità dei saiyan di soverchiare gli effetti di questa trasmutazione ha comportato non solo un miglioramento significativo del loro potenziale, ma anche la cancellazione di questo elemento dall'iconografia degli eroi. In tal senso, l'assenza della coda indica l'approdo dei guerrieri ad uno stadio evolutivo diverso, più maturo e consapevole, laddove la coda mostrava l'immaturità di fondo dei personaggi.

Ecco allora che in Super, ovvero in un racconto dove i saiyan hanno raggiunto potenzialità di natura addirittura divina, non c'è più spazio per questo elemento. Un fattore che bisogna legare anche ad un fenomeno di natura non narrativa, ma extradiegetica: lo stesso Toriyama, infatti, ha più volte dichiarato quanto fosse complesso e fastidioso disegnare i movimenti della coda, di cui ha voluto sbarazzarsi, cercando – come abbiamo appena visto – una soluzione che rendesse drammaturgicamente credibile l'eliminazione di questo elemento dall'iconografia degli eroi. Tanto che personaggi come Goten o Trunks, nati già con un potenziale sì grezzo ma assolutamente sviluppato, non hanno mai presentato la coda. Un fattore che si estenderà anche alle prossime generazioni di saiyan.

