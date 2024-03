Perché Dragon Ball Super va in pausa? Le ragioni dietro lo stop del manga

La community di Dragon Ball, purtroppo, non sta vivendo il suo miglior periodo. Alla più tragica delle notizie, quella della morte di Akira Toriyama, ne è seguita un'altra piuttosto triste. Proprio quest'anno che si festeggia il 40° anniversario del franchise, per un po' di tempo il manga ci lascerà.

Come vi abbiamo già riportato in una notizia precedente, Dragon Ball Super è entrato in pausa. Dopo l'uscita del capitolo 103, prevista per il 20 marzo 2024 su MangaPlus, la serie di Toyotaro si fermerà. Ma quali sono le vere ragioni dietro questo stop, che peraltro arriva proprio in un momento di grande hype verso gli eventi della serie?

Sono in molti quelli a essere convinti che dietro questa pausa ci sia proprio la scomparsa del sensei Toriyama. Secondo l'opinione di questa fetta del fandom, dietro la storia di Dragon Ball Super c'erano le idee di Akira Toriyama. Ora che il mangaka è morto, la serie è rimasta senza il suo creatore e senza più un piano ben preciso. Ma è davvero così?

A darci un'idea della situazione è l'utente SupaChronicles. La pausa di Dragon Ball Super non è dovuta alla morte di Akira Toriyama, ma a una serie di fattori. Innanzitutto Toyotaro e la redazione di Shueisha si fermano per rendere omaggio al sensei. Se la community è affranta per la scomparsa del grande autore, non possiamo immaginare nemmeno come si possa sentire chi lavorava fianco al fianco con lui. Gli autori della serie, dunque, hanno bisogno di tempo per riprendersi e metabolizzare al meglio questo addio. Ma non è solo questo.

Akira Toriyama era malato da tempo e probabilmente già da un po' non collaborava più attivamente alla stesura dei capitoli. La serie è quasi totalmente nelle mani di Toyotaro e se anche non fosse così un'idea generale sull'andamento della storia doveva essere già stata programmata da Toriyama-san. E allora perché la pausa?

Con Dragon Ball Super 103 termina il post Super Hero e come era già accaduto in precedenza in corrispondenza della fine di un arco narrativo arriva una pausa. Con Dragon Ball Super 104 comincerà una nuova saga, forse la più importante. Lo staff del manga ha dunque bisogno di ideare al meglio i prossimi passi.

