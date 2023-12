Perché in Dragon Ball ogni villain si trasforma in eroe?

I personaggi di Dragon Ball cambiano, si sa, anche quelli più apparentemente restii ad ogni forma di evoluzione, crescita o semplice maturazione. Il motivo potremmo ricondurlo ad un topos classico dello shōnen, quando non addirittura ad un archetipo narrativo. Ma nel caso dell'opera di Toriyama si tratta davvero di una pura consuetudine?

Per affrontare questo discorso, e cercare quindi di individuare una risposta più possibilmente autentica a tale annoso quesito, bisognerebbe partire dal personaggio che è stato oggetto del cambiamento più drastico e radicale in Dragon Ball: cioè Vegeta. Come tutti sappiamo, il principe dei Saiyan è entrato nell'immaginario collettivo proprio nel momento in cui da villain è assurto a simbolo più alto e puro di eroismo. E la trasformazione – quella in eroe, non in Super Saiyan – è dovuta al contatto con la sua nemesi, cioè Goku: vale a dire il personaggio più sincero, integro e (soprattutto) umano che il mangaka abbia mai scritto.

È dall'umanità che passa ogni strategia di cambiamento/evoluzione. Al punto che se dovessimo indicare tutti i villain che in Dragon Ball si sono improvvisamente ritrovati dalla parte dei “buoni”, ecco che l'origine di questa “trasformazione” è da individuare nello spirito umanista che permea tutte le relazioni sociali, affettive e familiari del manga.

Anche nei momenti più drammatici di Dragon Ball, nessun personaggio, a patto che non si origini direttamente dal male – come il “Bu cattivo” o il Grande Mago Piccolo – è impervio al sentimento di umanità. I cyborg, per quanto macchine omicide, sono comunque creati dall'uomo. E per questo si scopriranno “umani” nel momento in cui si interfacciano con i Guerrieri Z, ognuno dei quali ha messo da parte il proprio serbatoio di sentimenti negativi, una volta conosciuta l'innocenza infantile di Goku.

A pensarci bene, anche Goku era arrivato sulla terra per conquistare il pianeta. Ma agli occhi di Toriyama, nel momento in cui l'individuo approda nel nostro mondo, non può fare a meno di abbracciarne l'essenza che lo contraddistingue: l'umanità. E cambiare di conseguenza.