Perché l'episodio 1100 di ONE PIECE è tanto atteso? Torna il Gear 5th, e non solo

Cominciato il 20 ottobre del 1999 sulle televisioni giapponesi, 25 anni dopo l'anime di ONE PIECE sta per festeggiare un traguardo storico, che pochissime altre serie hanno raggiunto. Il 1100° episodio di ONE PIECE verrà celebrato a dovere, ma perché tanta attesa da parte del pubblico?

La Saga di Egghead è una nuova era per l'anime di ONE PIECE, contraddistinta da animazioni diverse rispetto alla precedente Wano, ma altrettanto piacevoli e soddisfacenti. Questo arco narrativo sta viaggiando su livelli altissimi, grazie agli sforzi di TOEI Animation, e ci ha già regalato alcune puntate davvero degne di nota. Sarà con ONE PIECE 1100 che lo staff dell'anime punta a superarsi.

L'uscita di THE ONE PIECE sta spronando il team di TOEI a spingersi sempre oltre. Si tratta di una concorrenza interna che sta portando a piacevoli risultati, in attesa di vedere il prodotto finale del remake targato WIT Studio. Nel mentre, ONE PIECE promette spettacolo con la puntata 1100.

C'è tanto clamore attorno all'episodio in uscita domenica 7 aprile 2024 – e che sarà visibile su Netflix, ANiME Generations e Crunchyroll -, e i motivi sono diversi. Il trailer di ONE PIECE 1100 ha anticipato il ritorno del Gear 5th. La nuova forma di Rufy tornerà dopo l'epico scontro con Kaido per una nuova battaglia. Cappello di Paglia sfiderà Rob Lucci, divenuto agente principe del CP0 e che in serbo ha grosse sorprese.

ONE PIECE 1100 è tanto atteso anche per il binomio che guiderà questo episodio. Nello staff ritroveremo Vincent Chansard e Akihiro Ota, due tra i migliori animatori della serie la cui collaborazione porterà sicuramente a risultati straordinari. Non ci resta altro che aspettare ancora qualche giorno per uno dei migliori episodi di Egghead dell'anime di ONE PIECE!

