Ecco perché i fan amano la mamma di Bakugo: cosplay per il personaggio di My Hero Academia

Non è di certo un personaggio centrale, ma la mamma di Bakugo ha di sicuro catturato l'attenzione dei fan. Sia nel manga che nell'anime di My Hero Academia si può dire apparsa per pochissimi secondi, eppure grazie al suo carattere e aspetto si è guadagnata diversi dojinshi pubblicati in rete in cui è protagonista.

La trentanovenne Mitsuki Bakugo è apparsa nel capitolo 96 di My Hero Academia e nell'episodio 50 della terza stagione dell'anime, presentandosi come una donna dal carattere esplosivo come quello del figlio, a cui ha passato anche alcuni tratti come i capelli e parte del quirk. Sicuramente l'apprezzamento dei fan gioca anche sulla bellezza matura del personaggio, e un cosplay mette in risalto questa qualità.

In calce potete visionare il nuovo cosplay di Alex Marie, in arte Pocky Thief, che già in passato si era dedicata a cosplay sul mondo di My Hero Academia con una splendida Ashido Mina. Stavolta il suo travestimento è basato su Mitsuki Bakugo, di cui spiccano i capelli arruffati e biondi, così come gli occhi rossi. Il cosplay è diventato subito virale su Instagram, tanto che la cosplayer ha aggiunto poi qualche altra foto dedicata al personaggio.

La ragazza potrebbe tranquillamente prepararsi a un cosplay femminile di Katsuki Bakugo, considerate le similarità tra i due personaggi.