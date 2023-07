Perché i fan di anime/manga hanno così tanto bisogno dei forum e di discussioni online?

Che la community anime e manga sia in espansione è sotto gli occhi di tutti. I forum sono diventati una parte fondamentale di questo fenomeno, rappresentando non solo un punto d'incontro e confronto per tutti gli appassionati, ma generando anche negli utenti un senso di appartenenza e vicinanza.

Dal poco filtrato Reddit alle strutturate review di MyAnimeList, anche noi di Everyeye siamo parte di questa grandissima realtà. Ma perché questo tipo di siti sono così importanti per la community?

Del senso di appartenenza ad una comunità che condivide una passione comune che, diciamolo, non è sempre stata ben vista da molti è, come dicevamo, un fattore fondamentale. Quanti di noi sono stati vittime di hating per colpa dei nostri interessi? Anche se ora la situazione è drasticamente cambiata, comunque i forum rappresentavano e rappresentano tutt'ora un porto sicuro dove sentirsi capiti e accettati, dove si comprende che anime e manga non sono "roba per bambini" o "da sfigati".

Review, recensioni e consigli, poi, sono un'ottima opportunità per approcciarsi ad opere prima sconosciute o che si era indecisi se iniziarne la lettura/ visione. Per esempio: cercate una Recensione di Pokémon: Le cronache di Arceus perché non siete convinti se l'anime possa fare al caso vostro? Ecco che i forum corrono in vostro aiuto. Inoltre con i commenti degli utenti e sentendo varie "campane" ci si può fare un'idea completa su quel prodotto e capire se possa fare al caso vostro o meno.

Per concludere la community e i forum hanno un peso importante sul mercato fino alle scelte che potrebbe prendere un autore sulla sua stessa opera: lo stesso Hajime Isayama ha ammesso più volte di essere stato influenzato dalle opinioni del suo pubblico e da ciò che leggeva online durante la realizzazione della sua opera, ma per motivi di spoiler non approfondiremo.

Voi cosa ne pensate? Sono stati utili forum e discussioni online nel vostro percorso all'interno del fantastico mondo di anime e manga? Fateci conoscere la vostra esperienza! Visto che abbiamo parlato di review, non perdetevi questa bellissima recesione di The First Slam Dunk!