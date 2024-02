Perché i fan di ONE PIECE preferiscono Zoro piuttosto che Sanji?

Esattamente come in ogni shonen, anche in ONE PIECE è ben presente il concetto della rivalità. Nell'opera di Eiichiro Oda questa dinamica non viene però portata avanti dal suo protagonista come solitamente accade, ma da due dei membri della ciurma di Cappello di Paglia.

Rufy è un protagonista dallo spirito libero, che difficilmente si interessa di ciò che compiono le altre ciurme nella rotta verso il Nuovo Mondo. Se proprio dovessimo trovare un rivale per il protagonista di ONE PIECE questi sarebbe senza dubbio Eustass Kid, ma il rapporto tra i due è ben lontano ad esempio da quello tra Goku e Vegeta, Deku e Bakugo o Naruto e Sasuke. Piuttosto, sono Zoro e Sanji a incarnare lo spirito della sana rivalità reciproca.

Tra i Mugiwara, Sanji e Zoro rivestono una valenza superiore a quella degli altri. Nella gerarchia della ciurma di Cappello di Paglia di ONE PIECE essi rivestono il ruolo di Ali del Re, coloro i quali hanno il compito di portare in alto il loro capitano battendosi per lui.

Le dinamiche tra Zoro e Sanji sono spesso le più amate dai fan. Lo spadaccino e il cuoco non si vedono di buon occhio e spesso finiscono per litigare scambiandosi parole poco gentili, ma tanto divertenti per i fan. Eppure, tra di loro sussiste un rapporto di fiducia che va ben oltre l'apparenza. Sanji e Zoro sono sempre pronti a combattere l'uno per l'altro, come perfettamente dimostrato dal Raid a Onigashima. A ogni modo, questa rivalità divide il fandom di ONE PIECE. C'è chi ama Zoro e proprio non può digerire Sanji, e chi invece la pensa all'esatto opposto.

La devozione del fandom di Zoro ha origine sin dalla sua prima comparsa, quando aiutò Rufy nei suoi primissimi combattimenti. Introdotto per primo, è il braccio destro per eccellenza di Cappello di Paglia, nonché suo primo ufficiale. Zoro ha un'aria da 'bad boy', esaltata dal suo ruolo di spadaccino silenzioso, ma letale. Inoltre, il suo sacrificio a Thriller Bark lo ha consacrato per lealtà e devozione.

Per quanto riguarda Sanji, di lui abbiamo potuto scoprire la sua storia per intero, da quando veniva maltrattato da suo padre e dai suoi fratelli, fino all'incontro con Zeff e poi al matrimonio di Whole Cake Island. Il suo racconto intenso e toccante ha permesso di legare con il personaggio in un modo diverso, più sentimentale. Il carattere di Sanji è in netto contrasto con quello di Zoro, ma quando la situazione si fa più seria il cuoco dimostra di saper mettere le sue gag per difendere i suoi amici. Anch'egli si è spesso sacrificato per il bene della sua ciurma e il particolare stile di combattimento, da cui deriva il suo soprannome di Gamba Nera, lo rende iconica.

Come avrete capito, Zoro e Sanji hanno diversi punti in comune. Preferire l'uno o l'altro non dipende dalla storia, ma piuttosto da preferenze personali. E voi, quale amate di più tra Sanji e Zoro? Fatecelo sapere con un commento!