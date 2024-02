Perché Frieren è un 'must watch'? 5 buone ragioni per dargli una possibilità

Frieren: Oltre la Fine del Viaggio è una perla animata di inestimabile valore. La serie fantasy ha colpito fin da subito grazie ad un comparto tecnico meticolosamente curato e ad una narrativa profonda e coinvolgente. Non a caso, Frieren è ancora considerato il miglior anime di sempre. Cosa lo rende speciale? Parliamone.

L'incipit della storia

Di solito, gli anime fantasy trattano il viaggio di un party di eroi per sconfiggere la minaccia di turno del mondo in cui l'opera è ambientata. Frieren, invece, evita questi cliché e parte dalla "conclusione" della storia: il classico Re Demone è stato sconfitto, il gruppo si è separato e ognuno vive la propria vita in pace. Cosa si trova alla fine del fantomatico viaggio? Che senso ha vivere? Frieren si interroga proprio su questo.

La gestione delle figure femminili

A differenza di molti anime fantasy, in cui il protagonista maschile è attorniato da una moltitudine di figure femminili, il primo legame che vediamo formarsi in Frieren è proprio quello tra l'elfa e una bambina, Fern mentre, solo in seguito, viene inserito nella storia Stark, un giovane guerriero. Inoltre, sia Frieren che Fern sono personaggi ben caratterizzati e tridimensionali, che non ricalcano particolari stereotipi. La stessa cura è riservata, ovviamente, anche ai personaggi secondari, come abbiamo visto, di recente, nella nuova saga di Frieren.

La delicatezza nei confronti della vecchiaia

L'invecchiamento e la fugacità della vita sono un aspetto fondamentale in Frieren. Entrando a contatto con persone anziane, Frieren riesce ad esplorare accuratamente questi concetti e ad iniziare a vedere le cose da una diversa prospettiva. Inoltre, come da tradizione per Frieren, gli anziani non scadono mai in personaggi banali e poco curati.

I temi del rimpianto e della perdita

Il motore pulsante dell'opera è la trattazione di queste due tematiche. Frieren, essendo una creatura molto più longeva degli umani, non è riuscita a godersi le esperienze vissute con gli amici durante il viaggio per sconfiggere il Re Demone, considerandole giorni effimeri e transitori. Solo dopo la morte dei suoi ex compagni, si rende conto di cosa si è persa e da lì intraprende un nuovo viaggio, questa volta, alla scoperta della propria interiorità.