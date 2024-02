Perché Goku torna bambino in Dragon Ball GT? Questo è il vero motivo

Con l'uscita di Dragon Ball Daima che si avvicina, il pubblico ritroverà un Goku bambino dopo quarant'anni dalla sua comparsa originale. Pare che a far ringiovanire il Saiyan sarà un maleficio dei demoni, prossimi antagonisti della serie. Invece, ricordate perché Goku tornò bambino in Dragon Ball GT?

Dragon Ball GT ci ha fatto dono del Super Saiyan 4, ma quella trasformazione epica non è l'unica ragione per cui la serie è famosa. L'anime originale di TOEI Animation è un omaggio alla prima serie di Akira Toriyama e rievoca, almeno inizialmente, tutte le sue atmosfere.

È il ritorno dell'Imperatore Pilaf, uno dei primi cattivi dell'opera, a far regredire Goku all'età bambinesca. Attraverso un desiderio espresso alle Sfere del Drago il villain cercò di vendicarsi per i torti subiti in passato, ma ovviamente senza successo. Ciò, portò Goku ad affrontare un lungo viaggio in cerca delle Sfere e del ritorno alla normalità.

Quello di Dragon Ball GT è un'espediente per cercare di rivivere l'atmosfera di Dragon Ball. Il Goku fortissimo di Dragon Ball Z era stato cancellato e al suo posto si aveva per protagonista un Goku infantile, come a provocare un effetto nostalgia nei primi fan della serie.

Questa regressione poteva sicuramente avere senso, ma la trovata risultò infine una delle cause per cui Dragon Ball GT ricevette pesanti critiche. Dragon Ball GT ha inizialmente provato a emulare le avventure del primo Dragon Ball, ma solo per poi ritrovare la via dei combattimenti di Dragon Ball Z. A quel punto, piuttosto che continuare ad avere per protagonista un Goku bambino per tutto il corso della serie, TOEI avrebbe anche potuto far tornare la situazione alla normalità. In attesa di vedere la terza versione bambinesca dell'amato Saiyan in Dragon Ball Daima, a voi il Goku bambino di Dragon Ball GT è piaciuto?