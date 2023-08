Perché Goten e Trunks non crescevano? La spiegazione ufficiale di Dragon Ball Super

Dragon Ball Z presentò due bambini che, per un breve periodo, furono costretti a mettersi sulle spalle il peso del mondo a causa della furia di Majin Bu. Goten e Trunks hanno fatto sentire il loro impatto sulla trama, ma non tanto su quella di Dragon Ball Super, almeno finora. I due giovani però hanno sempre avuto un problema particolare.

Goten e Trunks sono sempre stati bambini. Il tempo è passato tra Dragon Ball e Dragon Ball Super, eppure i due sembravano non crescere, e così sono stati messi in disparte nettamente dalla storia e dalle battaglie, anche quando potevano risultare utili. Per fortuna, la saga di Super Hero ha cambiato le cose. Nel giro di pochi mesi, i due sono cresciuti a dismisura, diventando pienamente adolescenti. I lettori hanno potuto vederli in azione nella breve saga a loro dedicata, e a breve potranno rivederli in azione con i prossimi eventi del manga.

Ma perché Goten e Trunks sono cresciuti all'improvviso? Sembra che sia stata data una spiegazione ufficiale a questo fenomeno in Dragon Ball Super 96. Il nuovo capitolo della serie, pubblicato su Manga Plus il 20 agosto, ha fornito una spiegazione in una pagina in cui Gohan ha spiegato tutto a Piccolo. Il namekkiano non aveva riconosciuto i due giovani che, a quanto pare, hanno avuto un picco di crescita improvviso in pochi mesi.

Il motivo, secondo Gohan, e che i saiyan crescono improvvisamente nell'arco di poco tempo. Ora ci sarà modo di vedere Goten e Trunks al centro degli eventi più spesso.