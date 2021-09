Perché guardare L'Attacco dei Giganti? A lezione di anime con Netflix Italia

La video serie "A lezione di anime con Netflix Italia" giunge alla sua terza puntata! Protagonista di questo nuovo appuntamento è L'Attacco dei Giganti, l'adattamento animato del capolavoro di Hajime Isayama. In attesa della Stagione Finale, scopriamo i motivi per cui questo anime è un "must watch".

Dopo gli approfondimenti su Demon Slayer e Neon Genesis Evangelion, questa volta a essere inquadrato da "A lezione di anime con Netflix Italia" è L'Attacco dei Giganti.

Recentemente, sull'immenso catalogo del colosso dello streaming ha fatto il suo debutto, completamente doppiato in italiano, L'Attacco dei Giganti Stagione 4 - Parte 1. Quale occasione migliore per un riepilogo sulla popolare serie anime, anche considerando l'imminente premiere della Parte 2?

Basato sul manga cult di Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti è ambientato in una Terra devastata dall'improvvisa apparizione di colossi antropomorfi manga uomini. I pochi sopravvissuti si sono chiusi in una cinta di mura difensive, che però un giorno infausto vengono superate dai Giganti. Il protagonista Eren Jaeger vede sua madre venire divorata da questi mostri giganteschi, un evento che lo segna nel profondo dell'anima e che lo porta a giurare vendetta nei confronti di questi esseri. Per vedere il mondo oltre le mura e per annientare una volta per tutte questa minaccia, decide di diventare un soldato.

Le caratteristiche principali di questa spettacolare opera, che trovate interamente su Netflix, sono amicizia, guerra, azione, politica e colpi di scena. Per scoprire tutto, ma proprio tutto su L'Attacco dei Giganti, vi invitiamo a osservare il video pubblicato da Netflix a cura di Giulia Asani.