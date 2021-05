Perché guardare Demon Slayer? A lezione di anime con Netflix Italia

Una delle opere più illustri e maggiormente apprezzate degli ultimi anni è Demon Slayer, che ha recentemente svuotato i botteghini giapponesi e statunitensi con la pellicola dei record Infinity Train. Ma l'opera di Koyoharu Gotoge è consigliata anche ai non appassionati? Secondo Netflix Italia, si.

"Che cos'ha in comune Demon Slayer con Lucifer, Peaky Blinders o Cobra Kai? Scopriamolo con il primo episodio di A Lezione di Anime. Vi spieghiamo l'abc di Demon Slayer, l'anime che tutti dovrebbero guardare. Si, tutti: anche quelli che finora non hanno mai visto un anime", questa la sinossi del primo episodio della nuova video serie creata da Netflix Italia.

"Demon Slayer è un anime basato sull'omonimo manga di Koyoharu Gotoge. È un titolo popolarissimo, per intenderci è il manga che ha venduto più copie nel 2020 ed è il film è diventato quello di maggiore incasso nella storia giapponese".

Dopo questa breve introduzione, a cura di Giulia Ausani, la voce narrante è poi passata a un riepilogo della trama. "Tanjiro è il maggiore di sei fratelli. Un giorno si assenta da casa, ma al ritorno trova la famiglia sterminata dai demoni. L'unica sopravvissuta è la sorella Nezuko, che però è stata a sua volta trasformata in un demone, una minaccia per gli esseri umani. Tanjiro allora decide di diventare un ammazza demoni, così da trovare un modo per far tornare umana Nezuko".

Nel video, poi, viene spiegato come Demon Slayer rispetti in pieno la tradizione giapponese. Ambientata nel periodo Taisho, l'anime offre una visione di un'epoca spesso tralasciata da altre opere. Questo è all'incirca lo stesso periodo storico in un cui si sviluppa Peaky Blinders. Esattamente come Lucifer, infine, anche Demon Slayer attinge dall'immaginario religioso, a demoni, angeli e riferimenti biblici. Per tutti questi motivi, è una serie animata consigliata a tutti, e non per forza esclusivamente agli appassionati.



Se già amate l'opera, ecco la prima linea di Funko Pop di Demon Slayer. Ecco tutto il potere di un pilastro in questo cosplay di Demon Slayer.