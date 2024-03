Perché Hunter x Hunter non è mai stato incluso nei Big Three?

Tra le opere realizzate a cavallo tra i due Millenni, poche hanno esercitato un'influenza così nevralgica sul panorama odierno dei manga shōnen come Hunter x Hunter. Eppure, per quanto il fumetto di Yoshihiro Togashi sia penetrato sin da subito nell'immaginario collettivo dei lettori, non è mai stato incluso nei Big Three. E i motivi sono diversi.

Se anche un testo come Dragon Ball non è mai stato inserito nei Big Three, l'esclusione del fumetto di Togashi da questo ristretto cerchio di opere non denota perciò un caso singolare ed univoco, anche se presenta delle differenze sostanziali con il fenomeno appena sottolineato. Il manga di Akira Toriyama, infatti, dato il suo posizionamento storico-culturale, ha delineato il paradigma (estetico, narrativo, produttivo) a cui fumetti come One Piece, Naruto e Bleach (iscritti, appunto, tra i cosiddetti “Big Three”) si sono ispirati, per poi codificare i propri linguaggi a partire dalla revisione delle stesse logiche fondate in precedenza da Dragon Ball.



Da questo punto di vista, è chiaro che un manga come Hunter x Hunter, serializzato in contemporanea con le rispettive opere di Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto e Tite Kubo, avrebbe potuto rappresentare una “quarta voce” in continuità con il suddetto trittico: ma la sua estromissione è stata determinata perlopiù da fattori extra-narrativi, che hanno separato la sua storia “produttiva” e culturale da quella dei suoi omologhi.

L'elemento primario che non ha permesso all'iconico manga di Togashi di posizionarsi, dal punto di vista dei discorsi socio-culturali, sullo stesso piano dei Big Three, è riconducibile ad una motivazione puramente editoriale (e quindi commerciale). Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi dietro le pause di Hunter x Hunter, le continue interruzioni di cui è stata oggetto l'opera a causa delle condizioni di salute del suo mangaka, hanno determinato l'assenza, anche per lunghi periodi, del manga dalle pagine di Shōnen Jump, con una evidente ricaduta in termini di volumi stampati e venduti.

Ciò che ha consentito a One Piece, Naruto e Bleach di dare vita ad un fenomeno culturale senza precedenti lo ritroviamo infatti nel loro successo commerciale, che ha portato le singole opere ad occupare settimana dopo settimana le copertine della rivista, spingendo così Shueisha a realizzare anche dei crossover editoriali tra i tre manga. Un intreccio da cui Hunter x Hunter è stato, irrimediabilmente, escluso, a causa di una serializzazione decisamente più frastagliata e claudicante rispetto a quella presentata dai suoi omologhi, che uscendo settimanalmente in edicola, hanno determinato un flusso (sia di denaro, che di copie in circolazione) decisamente più continuo e consistente. Al punto da rappresentare nell'immaginario collettivo la stessa immagine di Shueisha, e della sua rivista a trazione shōnen.

Se, allora, Dragon Ball non poteva rientrare in questo trittico di opere proprio perché ha costruito le fondamenta del loro successo, Hunter x Hunter al contrario è stato escluso da questo fenomeno commercial-culturale a causa delle continue interruzioni che ne hanno rimodulato il suo posizionamento nel panorama editoriale di Shueisha. E seppur il manga di Togashi sia stato contraddistinto, per tutto il suo corso seriale, da una qualità espressiva e narrativa memorabile, il “solo” spessore estetico non ne ha garantito un biglietto di accesso al circuito dei Big Three.