Perché Hunter x Hunter è sempre in pausa? Una valida teoria svelerebbe il motivo

Quante volte, al termine delle solite 10 uscite canoniche dal ritorno di Hunter x Hunter, vi sarà capitato di imprecare con un sonoro "Togashi!"? Buffe citazioni a parte, esiste una valida teoria che spiegherebbe le cause che permettano ogni qualvolta al sensei di interrompere la serializzazione per tornare "in pausa".

E al contrario dell'opinione comune, le motivazioni non riguardano la tanto ironizzata casa in Belize di Yoshihiro Togashi, bensì una questione di diritti. Prima di procedere con quanto preannunciato, vi ricordiamo che quanto esposto è frutto di una teoria, seppur valida e accreditata, e pertanto è consigliabile recepirla con le dovute precauzioni.

Hunter x Hunter ha da poco celebrato il suo nuovo anno di pausa, con diversi mesi che un capitolo non viene pubblicato su Weekly Shonen Jump. Le motivazioni dietro tanta libertà al sensei, che appare giusto il tempo di realizzare i capitoli necessari per pubblicare un volume e intascare un bel gruzzoletto, potrebbero risalire ai diritti di copyright, tutti firmati con la dicitura "Hunter x Hunter HUNTERxHUNTER © POT (Yoshihiro Togashi) 1998–2012". Il tutto è molto differente rispetto alle altre opere dello stesso magazine, come ad esempio il manga di Demon Slayer che, invece, recita "KIMETSU NO YAIBA © 2016 by Koyoharu Gotoge/SHUEISHA Inc.".

Come potete notare voi stessi, dunque, Hunter x Hunter sembra apparire come un unicum del suo genere, un titolo che riscuote di alcuni svincoli contrattuali che permetterebbero a Togashi sensei decisamente più autonomia e libertà nella serializzazione del suo manga. Ad ogni modo, questa resta una mera speculazione, ma chiarirebbe la grande libertà d'azione concessa dall'editore Shuiesha al "re delle pause".

A tal proposito, potete approfondire la questione tramite il link allegato nella fonte. E voi, invece, cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.