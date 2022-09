Perché Ichigo è un Hollow? Le origini di Ogihci Shirosaki

Uno dei personaggi più ambigui, misteriosi ed affascinanti di Bleach, paradossalmente, non è uno dei protagonisti del gioiellino di Tite Kubo, bensì un personaggio secondario. Stiamo parlando proprio dell'Hollow Interiore di Ichigo, colui che in più di un'occasione è apparso in difesa e per prendere il controllo del protagonista.

In attesa dell'uscita dei nuovi episodi di Bleach, nel frattempo la community ha ripreso ad analizzare alcuni elementi e dettagli non ancora del tutto chiari. Uno di questi, ad esempio, riguarda l'identità dell'Hollow Interiore di Ichigo, soprannominato anche Ogihci Shirosaki. Il nome non è che lo specchio di quello del protagonista, mentre il cognome un gioco di parole visto che Kuro, in giapponese, significa 'nero' mentre Shiro, invece, 'bianco', un chiaro riferimento ai colori che lo contraddistinguono.

Le origini di questo Hollow non sono molto chiare, tuttavia l'ipotesi più probabile è che esso sia stato in qualche modo originato diversi anni prima della nascita di Ichigo quando sua madre, Masaki Kurosaki, si scontrò con un Hollow molto simile a Ogihci che venne assorbito proprio dall'abile quincy. Sembra proprio che questa versione demoniaca non sia mai scomparsa del tutto, motivo per cui venne eredita insieme alle abilità quincy e da shinigami dal suo primo figlio con Isshin Shiba.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa ipotesi, ma soprattutto che opinione avete di Ogihci Shirosaki? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.