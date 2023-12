Perché gli isekai potrebbero essere il manuale ideale per i neofiti degli anime

Chi ha poca dimestichezza con gli anime, e desidera esplorare il frastagliato mondo dell'animazione nipponica, avrà probabilmente incontrato termini insoliti come isekai o shōnen, che lo hanno lasciato al tempo stesso curioso e stupefatto. Proviamo a fare un po' di ordine tra queste terminologie così incomprensibili agli occhi dei neofiti.

È probabile che il primo dei tanti termini peculiari (per non dire assurdi) in cui un novizio ha avuto l'occasione di imbattersi è quello di “isekai”. Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo sulle grammatiche e i motivi che hanno reso gli isekai il più grande fenomeno contemporaneo degli anime, questo genere fa della sua struttura ideogrammatica la chiave d'interpretazione del racconto che andrà a delineare: il termine, traducibile come “altro mondo” prefigura infatti la proiezione del protagonista in una realtà parallela a quella “normativa”, di cui è specchio e riflesso allegorico. Per questo motivo le azioni che l'eroe/eroina compie in questo universo alternativo possono generare, a volte, delle conseguenze radicali anche sul mondo di provenienza del protagonista – cioè la nostra realtà.

Per quanto poi gli isekai si aprano a grammatiche talmente plurime ed eterogenee da risultare impervie a qualsiasi tentativo di uniformazione o schematizzazione, è pur vero che al loro interno è possibile rintracciare delle consuetudini linguistiche, che li rendono immediatamente riconoscibili agli occhi degli spettatori. Generalmente gli anime destinati ad una consumazione di massa, quindi prodotti in funzione di un pubblico giovanile, si suddividono in due grandi movimenti o cornici: gli shōnen (opere per ragazzi) e shōjo (opere per ragazze) a cui bisogna interfacciare i loro corrispettivi più “maturi”, vale a dire i seinen (serie per giovani-adulti) e josei – cioè per giovani donne.

Un intreccio di canoni, aspettative e logiche formali e narrative, questo appena delineato, che rivive nei vari orizzonti in cui si suddividono (ad esempio) gli isekai, ma che non è di per sé dogmatico, proprio perché da un lato è semplicemente deputato ad aiutare i creatori di anime e manga a settorializzare le loro produzioni; e dall'altro i lettori/spettatori ad orientarsi in un mondo così denso e ingarbugliato.

Attenzione però. Non è detto che il neofita debba a tutti i costi iniziare dagli isekai per poter familiarizzare con le logiche e i linguaggi ordinari dell'animazione nipponica. Anzi, sarebbe incredibile se un novizio spettatore prendesse sin da subito confidenza con quelle opere immortali che ogni amante degli anime dovrebbe vedere almeno una volta. Ma data la capillarità con cui il genere in questione attraversa cornici e dimensioni linguistiche, è indubbio che possa configurarsi come una guida ideale per chi non ha alcuna familiarità con queste produzioni.