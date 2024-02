Ecco perché Jujutsu Kaisen ha ancora bisogno di QUELLO Stregone!

Il manga di Jujutsu Kaisen sembra aver detto definitivamente addio ad uno dei personaggi più amati dal pubblico, ma la speranza è l'ultima a morire: e se non fosse davvero morto? Per un buono sviluppo della trama, parte dei lettori afferma che QUELLO stregone dovrebbe tornare nell'opera. Ecco i motivi per cui c'è bisogno del suo ritorno!

Mentre parte della community ritiene che la morte di Gojo in Jujutsu Kaisen sia necessaria per lo sviluppo degli altri personaggi e, soprattutto, degli stregoni più giovani, un'altra fetta è rimasta sorpresa del precoce abbandono dell'insegnante, con molte domande lasciate senza risposta.

Satoru Gojo è conosciuto per essere il più grande stregone del mondo, un maestro dell'arte del Jujutsu e un mentore presso la Tokyo Jujutsu High. La sua forza risiede nelle abilità che ha ereditato, come il Sei Occhi e l'Infinito, che lo rendono praticamente invincibile. In particolare, quest'ultima mossa gli permette di manipolare lo spazio e l'energia maledetta, rendendolo un avversario quasi imprendibile.

La sua amicizia con Suguru Geto è un punto focale della trama, mostrando una profonda connessione nonostante le loro divergenti visioni per il futuro della stregoneria. Anche se separati da tragiche circostanze, l'amicizia tra i due persiste: nonostante tutto, Gojo ha promesso di recuperare il corpo di Geto per una degna sepoltura.

Come insegnante, Gojo ha influenzato profondamente i suoi studenti, guidandoli nel difficile mondo della stregoneria jujutsu. Anche se non è più presente attivamente nella storia, il suo impatto si riflette nelle azioni dei suoi allievi, che continuano a lottare per la giustizia e il cambiamento nella società della Stregoneria. Una teoria su Gojo di Jujutsu Kaisen ha dato praticamente per certo il ritorno dell'insegnante: date un'occhiata a questa interessante speculazione dei fan!