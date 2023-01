Perché Kuina e Tashigi si somigliano? La teoria di ONE PIECE che le collega

Ci sono tante interconnessioni tra i personaggi principali di ONE PIECE, l'epica storia di Eiichiro Oda sulla quale il mangaka ha un controllo assoluto. Nel corso degli anni, più e più volte è stata messa bene in risalto l'abilità di Oda di collegare due elementi che sembravano lontanissimi, con ripercussioni importanti sulla storia del prodotto.

Intorno a ONE PIECE ruotano tante teorie, alcune delle quali ancora si devono verificare e che forse verranno confermate o smentite soltanto nei prossimi anni, con il manga che ormai si approccia alla conclusione. Intanto però alcune cose vengono svelate, altre vengono solidificate e quindi, con i nuovi dettagli, c'è modo di andare a riprendere alcune teorie così da aggiornarle ed evolverle. Una di queste riguarda la somiglianza di Kuina e Tashigi, due donne molto legate a Zoro.

Lo spadaccino incontrò Tashigi per la prima volta durante il primo combattimento con Smoker e subito gli venne in mente l'amica d'infanzia certamente morta. Quindi, a meno di sadici esperimenti in stile zombi e resurrezioni, Tashigi non è Kuina. Però le due sono strettamente legate e l'aspetto simile non può essere una coincidenza, come più volte ha fatto capire il mangaka. Perché Tashigi e Kuina sono così simili, allora?

Gira da tempo la teoria che le due siano sorelle, ma ciò sarebbe difficile dato che Zoro sicuramente l'avrebbe saputo, inoltre le due hanno orientativamente la stessa età. Più probabile che entrambe discendano da Shimotsuki Kozaburo, il fondatore del villaggio. Probabilmente Tashigi e Kuina sono cugine di primo grado o poco più alla lontana, ma che comunque hanno ereditato i geni di antenati in comune.

Non è un caso probabilmente se Eiichiro Oda ha deciso di inserire nella copertina del capitolo intitolato "Shimotsuki Kozaburo" proprio Tashigi, un personaggio che non appariva da tempo nel manga. Voi cosa pensate del loro rapporto e della loro somiglianza? Intanto nell'anime Zoro deve combattere e proprio il suo passato può dargli una mano.