Perché il manga di ONE PIECE è diventato più polare di Dragon Ball? Parla l'editor Sugita

Il manga di ONE PIECE ha percorso una lunga strada per arrivare al successo di oggi, tra scarsi apprezzamenti all'inizio dell'opera e vendite in piccole ma costanti riduzioni. Ma qual è stato il motivo per la quale il capolavoro di Eichiro Oda ha superato un mastodontico Dragon Ball?

Il mondo fumettistico giapponese non è esente dalla classica competizione che coinvolge i rivali dell'olimpo a tema manga. Ciò non deve trarvi in inganno, perché nonostante le opere differiscano per popolarità e incassi, Eichiro Oda e Akira Toriyama hanno comunque un buon rapporto.



L'affermazione che fa da titolo alla notizia nasce da un'intervista a cui ha preso parte l'ex editore di ONE PIECE, Sugita, in cui si parlava del recente successo di The Promised Neverland (titolo di cui attualmente si occupa) e del cambio generazionale dei manga. Sugita rivela le parole dello stesso Oda sensei, in cui il famoso mangaka avrebbe dichiarato che ONE PIECE è riuscito a superare la popolarità di Dragon Ball grazie ai suoi personaggi meno semplici e alla storia decisamente più complessa. Inoltre, è proprio a causa di quella semplicità che il manga di Toriyama è diventato più impopolare in Giappone.

Parole molto forti quelle dell'editore, in cui ci tiene a sottolineare come comunque il rapporto tra i due autori sia sano e privo di problemi. In ogni caso, è comunque interessante poter vedere come Oda valuta la differenza tra le due diverse popolarità. Ma a proposito di ONE PIECE, avete letto gli spoiler dell'ultimo capitolo del manga?

