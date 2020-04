Perché i maschi del pokémon Torchic si distinguono grazie al sedere?

Nel franchise di Pokémon sono state introdotte da diverse generazioni alcune differenze che distinguono il sesso dei mostriciattoli. Un esempio può essere quello di Pikachu dove le differenze si nascondono sulle punte della coda. Per altri pokémon può essere facilmente notabile, per altri invece le differenze sono veramente pochissime.

In quest'ultima categoria ricade il pokémon Torchic, noto per essere lo starter di fuoco di terza generazione e il primo pokémon ottenuto da Vera. Nel franchise infatti la differenza tra maschi e femmine è possibile da scoprire solo grazie all'esistenza di un puntino che sembra riferirsi all'ano della creaturina.

Il riferimento sarebbe quindi quello del sessaggio, una pratica fondamentale per sapere il sesso di un animale. Il metodo è stato soprattutto importante nell'industria avicola, in special modo nella pollicoltura: era necessario separare quanto prima i pulcini maschi dalle femmine per capire quali allevare per ottenere la deposizione delle uova e quali invece per ottenere carne.

La tecnica per capire a livello manuale quale fosse il sesso dei pulcini nacque in Giappone negli anni '20 del 1900, quindi prima di poterlo capire tramite DNA o altre caratteristiche non disponibili in quel periodo. E il segreto del sessaggio nei pulcini sta proprio nell'ano, con i maschi che avevano una conformazione diversa.

Così anche nel mondo dei pokémon viene ripresa questa caratteristica, differenziando i maschi di Torchic dalle femmine con un puntino sul sedere. Intanto l'anime di Pokémon sta andando avanti e Ash sta ottenendo nuove creature: a breve potrebbe entrare a far parte del gruppo uno starter di Galar.