Perché Mashle è diventato popolare solo con la Stagione 2? Il successo dell'anime spiegato

Divertente, originale e di qualità: Mashle Magic and Muscle ha sempre avuto, e ha tutt'ora, tutte le carte in regola per diventare un vero cult degli anime. Eppure, solo con l'uscita della seconda stagione, la community ha cominciato a notare le vere potenzialità della serie, rendendola sempre più popolare.

Ma come mai la gente si è accorta di questa perla rara solo adesso? Mashle: Magic and Muscle segue le vicende di Mash Burnedead, un giovane privo di poteri magici in un mondo in cui la magia regna sovrana. Nonostante ciò, il desiderio di Mash è quello di varcare le porte della rinomata Easton Magic Academy, alla ricerca del padre scomparso da tempo, mago leggendario le cui gesta vengono narrate solo a voce.

Il cammino verso l'ammissione all'accademia si apre con un rigoroso test d'ingresso in cui, senza abilità magiche, Mash può utilizzare unicamente la sua pura e sovrumana forza fisica. Comincia a stringere legami con i compagni e a prendere parte a scontri con i rivali mentre scopre progressivamente i segreti del suo passato e della stessa essenza della magia.

Sebbene la serie abbia debuttato nel 2023, è con l'avvento della seconda stagione, nel gennaio del 2024, che l'opera è esplosa. Il successo di Mashle Magic and Muscles è dato da numerosi fattori: l'incapacità di Mash nell'utilizzare la magia, contrapposta alla sua forza sovrumana, crea un protagonista singolare, mentre l'umorismo della serie, spesso derivante dalle situazioni assurde in cui Mash si trova, si sposa perfettamente con le epiche sequenze d'azione che lo vedono affrontare avversari magici con pura potenza fisica.

Ciò che ha aiutato la serie a farsi conoscere al pubblico è stata la virale opening della seconda stagione di Mashle, Bling Bang Bang Born del duo hip-hop Creepy Nuts. Questa sigla ha dato vita ad un vero e proprio trend sui social media, in cui fan e cosplayer ballano sulle note del brano, ricopiando la buffa coreografia di Mash.