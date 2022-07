Perché Meowth dei Pokémon sa parlare? Riscopriamo le sue origini

Il mondo dei Pokémon è molto simile al nostro, se non fosse per l'assenza di animali che vengono invece sostituiti da queste creature di vario genere. Ognuna di loro ha una stazza e una forma diversa, con le loro differenze che vanno anche oltre grazie ai tipi e agli attacchi che possono imparare e usare in battaglia.

Inoltre hanno tutti versi diversi, con questi che richiamano al loro nome. Nessuno di loro però sa parlare ma, come è stato mostrato nell'anime di Pokémon, c'è chi può imparare a farlo. L'esponente più importante è senza dubbio Meowth, la mascotte del Team Rocket che accompagna sempre Jessie e James in varie missioni criminali. Come mai Meowth sa parlare?

Sin dall'inizio dell'anime è stato mostrato come Meowth parlasse, ma soltanto più tardi c'è stata una spiegazione del perché. Nell'episodio 16 della seconda stagione, Meowth rivela di essersi imbattuto da giovane in una Meowth femmina, perdendo la testa per lei, ma senza essere ricambiato perché lei è una pokémon di un allenatore ricco e Meowth non la impressionava perché non era umano.

E così Meowth decise di imparare a camminare su due zampe guardando le persone, approfittando anche delle lezioni di dizione di una scuola di danza. Nel tempo, poco a poco, Meowth ha imparato a parlare, anche se questo non è servito a conquistare la pokémon di cui si era innamorato, che addirittura lo respinse chiamandolo mostro. Una storia di certo non a lieto fine, con Meowth che poi si unì al Team Rocket perché Rocket fu la prima parola che imparò.

Questo è passato, mentre nel presente Ash sta partecipando al campionato pokémon. E non perdetevi questo diorama di Pokémon.