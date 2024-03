Perché uno dei migliori villain di Dragon Ball Z non è ancora canonico?

Se di recente abbiamo parlato del perché (quasi) tutti i film di Dragon Ball Z non siano canonici, oggi vogliamo soffermarci su un villain in particolare che si è fatto apprezzare nel corso di un bellissimo OAV, ma non è mai diventato parte del canone di Dragon Ball.

Stiamo parlando di Cooler, il fratello maggiore di Freezer, arrogante come lui e molto pericoloso.

Questo personaggio è stato il nemico principale del film "Dragon Ball Z: Il Destino dei Saiyan", collocato temporalmente dopo la saga di Namek. Cooler rivaleggiava con Freezer e Re Cold per brutalità, crudeltà e cattiveria, ma aveva il merito, all'epoca in cui uscì l'OAV, di aver sbloccato per primo nella sua famiglia una trasformazione superiore a quella della forma finale della propria razza.

Il suo carattere freddo e macchinatore ricalcava da vicino quello di Freezer, ma una differenza fondamentale divideva i due fratelli: Cooler non sottovalutava mai il nemico. Pur essendo parte della stessa famiglia, Cooler se ne era in qualche modo emancipato, ammettendo davanti a Goku che, se non avesse ucciso Freezer, sarebbe stato lui stesso a togliere la vita al fratello, verso il quale provava una certa antipatia.

Questo senso di fastidio era ovviamente aumentato dopo che Freezer, proprio a causa di un eccesso di superbia, aveva lasciato fuggire Goku dal pianeta Vegeta quando era ancora piccolo e indifeso. Tra l'altro, Cooler era presente durante la distruzione del pianeta dei Saiyan e decise volontariamente di non intercettare la navicella in cui era Goku per dare una lezione a Freezer sulle responsabilità di un Imperatore Galattico.

Ironicamente, il destino ha "riunito" i fratelli perché entrambi sono stati annientati dalla forma Super Saiyan di Goku.

L'intero rapporto con Freezer, l'odio profondo nei confronti del fratello e l'invidia che prova nel vederlo scelto per comandare un Impero rendono Cooler una minaccia più sfaccettata di molte altre presenti in Dragon Ball e avrebbe meritato la canonizzazione.

Pur avendo la possibilità di introdurlo come ulteriore nemico in forma Black di Dragon Ball Super o addirittura come alleato a sorpresa, Cooler sembra essere finito nel dimenticatoio, probabilmente per non aggiungere altre minacce collegate a Freezer nell'opera.