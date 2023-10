Perché Naruto prende il cognome da Kushina Uzumaki e non da Minato Namikaze

Dopo che i fan hanno scoperto la vera identità dei genitori di Naruto nell'omonima serie, è stato naturale chiedersi perché gli è stato dato il cognome di Kushina Uzumaki invece di quello di Minato Namikaze. Il motivo è più semplice del previsto e lo analizziamo proprio qui.

Secondo la tradizione giapponese, Naruto avrebbe dovuto portare il cognome di Minato. Tuttavia, quando il nascituro è stato affidato al terzo Hokage Hiruzen Sarutobi per tenerlo al sicuro, egli prese diverse precauzioni. Uno fra queste era proprio allontanare il bambino dal clan Namikaze.

Visti i numerosi nemici di Minato, è comprensibile che il terzo Hokage abbia preferito dargli il cognome di sua madre Kushina e nascondere le sue origini, nonostante il clan Uzumaki fosse esso stesso pericoloso, visto il grande potere che detenevano.

Né Uzumaki né Namikaze erano un'opzione di cognome ideale, considerando i pericoli associati. Per rendere le cose ancora più complicate, Naruto non fu mai dato in adozione perché tutti nel villaggio erano terrorizzati da lui, viste le sue origini.

Fatte queste premesse, adesso capire il motivo per cui Naruto non porta il cognome di suo padre dovrebbe essere più chiaro. Alcuni giorni fa è stato il compleanno di Naruto e per l'occasione Shueisha ha festeggiato con un trailer molto speciale. Oltre a ciò, Shueisha ha pubblicato un video dedicato al Rasengan di Naruto: meraviglioso da guardare per i fan del manga di Masashi Kishimoto.