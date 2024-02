Perché non è uscito My Hero Academia 414? Il messaggio di scuse dell'autore

Il manga di My Hero Academia, ormai prossimo alla conclusione, si è fermato momentaneamente. Allo stato attuale delle cose, sta aumentando ancor di più la voglia da parte dei fan di scoprire chi sia più forte tra Deku e Shigaraki e, per fortuna, non dovranno attendere molto per scoprirlo.

L'aggiornamento è arrivato direttamente da Kohei Horikoshi, l'autore dell'opera, che si è espresso attraverso un post X/Twitter per rassicurare gli appassionati. Il suddetto post spiega il motivo del rinvio che, purtroppo, è comune nell'industria: la salute dell'autore. Per fortuna, stando alle parole di Horikoshi stesso, si è semplicemente ammalato e ha deciso di stare a riposo per riprendersi presto e, infatti, ora sembra che stia meglio.

L'aggiornamento è stato accompagnato da una splendida illustrazione di Lady Nagant con un gatto. Il soggetto è ritratto con i capelli tirati su, una gonna a vita alta e una canotta con colletto. In questo disegno, Nagant è rappresentata in un momento in cui è intenta a legare con un gattino con l'aiuto di una bacchetta di piume. In fondo, l'arte, secondo Horikoshi, è un'offerta di pace per i fan di My Hero Academia.

L'industria dei manga ha spesso portato gli autori al limite e sono frequenti i casi in cui la loro salute non è al massimo, quindi è un buon segnale che Horikoshi si sia preso una piccola pausa per tornare al meglio delle proprie forze. E mentre il manga proseguirà nelle prossime settimane, My Hero Academia è pronto a stupire i fan anche con il prossimo film, You're Next, in uscita nell'estate del 2024. Vi è piaciuta l'illustrazione di Lady Nagant? Anche voi siete in hype per il finale di My Hero Academia? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione commenti!