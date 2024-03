Perché non è uscito ONE PIECE 1097? L'anime tornerà molto presto

Come ogni domenica mattina gli appassionati erano pronti a fare colazione guardando un nuovo episodio dell'anime di ONE PIECE. Questa volta non è però stato possibile e molti di voi non avranno trovato la puntata 1097 di ONE PIECE su Crunchyroll, Netflix e ANiME Generations chiedendosi il perché. Ve lo spieghiamo noi!

La Saga di Egghead ha segnato un nuovo inizio per ONE PIECE. Questa nuova era, che succede a quella meravigliosa e longeva di Wano, ha convinto gli spettatori nel giro di pochissimi episodi, tutti di qualità elevata. Tra colori accesi, animazioni sempre fluide e una narrazione interessante e avvincente, Egghead ha conquistato l'anime di ONE PIECE.

L'anime di ONE PIECE non è esente da difetti, come ha chiarito anche un animatore, ma parliamo comunque di una serie in uscita a cadenza settimanale che non concede tempo tra la pubblicazione di un episodio e l'altro. Proprio a causa di ciò, lo staff è spesso costretto a pause o episodi riepilogativi.

Non era mai successo a ONE PIECE nel 2024. Sia il manga che l'anime questa settimana sono in pausa. Questo stop contemporaneo lascia il fandom a bocca asciutta, almeno per questa domenica. La serie riprenderà presto e su entrambi i fronti. L'uscita del prossimo episodio di ONE PIECE è programmata per il 17 marzo a causa di un'interruzione prevista ogni anno a causa della copertura della maratona nazionale giapponese.