Ecco perché Oden non è riuscito a battere Orochi al suo ritorno. Lo spiega il capitolo 969

Al di là delle vicende tra Rufy, la sua ciurma, Kaido e gli imperatori, l'arco di Wano si è rivelato un'esplosione di storie che si sono intrecciate tra loro; storie del passato che hanno incontrato il presente convergendo tutte in un unico momento: la battaglia tra il Re delle Bestie e Cappello di Paglia.

Una battaglia che i nostri eroi stanno combattendo per la liberazione di un paese ormai da troppo tempo assoggettato al volere di Kaido e del suo pupazzo Orochi, attuale Shogun dell'isola. Pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, abbiamo potuto vestire i panni di un valoroso personaggio del passato: il figlio dell'ex Shogun, Oden. Grazie a lui il maestro Oda ci ha mostrato una Wano completamente diversa, ma soprattutto ci ha raccontato cosa ha portato l'isola a trovarsi nella situazione attuale. Ma oltre a questo ci ha anche rivelato qualcosa in più sulla vecchia generazione di pirati, Barbabianca e Gol D. Roger nello specifico.

Nel capitolo uscito di One Piece, il 969, abbiamo finalmente visto come il viaggio di Oden giunga al termine riportandolo sulla sua isola. Qui non solo scopre che suo padre è morto, ma anche che Orochi, che lui considerava un amico, ha preso il potere e con l'aiuto di alcuni sottoposti tiene il controllo dell'isola. In più scopriamo anche come mai, un guerriero forte come Oden non sia mai riuscito a battere uno come Orochi.

Infatti, grazie al Sacerdote, questi è praticamente intoccabile, protetto costantemente da una barriera che neanche un samurai abile come Oden può abbattere. In più, il figlio dell'ex Shogun scopre che uno dei sottoposti di Orochi, grazie a un frutto di clonazione ha preso le sembianze del padre nominando Orochi nuovo Shogun. In seguito le cose per Wano e per Oden si fanno ancora più tragiche quando, in seguito a una conversazione tenutaci segreta, il samurai è costretto a piegarsi al volere di Orochi, ballando per cinque anni nudo per le strade, venendo visto da tutti non più come un salvatore, ma come una persona priva di onore che si è piegata senza neanche un po' di rimorso. Questo fin quando Oden non viene a sapere che Kaido e Orochi hanno ucciso Hyogoro dei Fiori e la sua donna. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso, il momento in cui Oden decide di radunare i guerrieri più forti, i Nove Foderi Rossi, per abbattere una volta per tutte Kaido e il governo fantoccio di Orochi.

Svelata la data di uscita italiana del volume 93 di One Piece.