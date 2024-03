Perché ONE PIECE va in pausa? Il messaggio di Oda spiazza i lettori!

Come si vociferava ormai da tempo, One Piece si fermerà per 3 settimane, dopo l'uscita del capitolo 1111, prevista per il 24 marzo. Sono anche arrivate le dichiarazioni ufficiali di Eiichiro Oda, l'autore dell'opera, che spiegano le ragioni dietro questa interruzione momentanea delle pubblicazioni.

Grazie all'account X/Twitter di @pewpiece, grande fan di One Piece, abbiamo avuto una traduzione in inglese delle parole di Oda che, a quanto pare, è stato scosso dalla recente scomparsa di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball.

L'aver perso un mentore come lui ha spaventato Oda che ha iniziato a preoccuparsi parecchio per la propria salute. Ci ha tenuto poi a rassicura la fanbase che non è malato, ma ha deciso di prendersi una pausa proprio per evitare che la sua salute risenta del ritmo forsennato di lavoro che ha mantenuto per anni.

Inoltre, Oda sembra comunque non togliersi mai del tutto dalla testa la propria opera e ha affermato che sfrutterà il periodo di stop per riflettere su cosa sia effettivamente il One Piece.

In chiusura, ha consigliato, a chi fosse interessato ai suoi lavori, di recuperare, oltre al live-action di One Piece, anche l'adattamento anime di Monsters, un one-shot ambientato nello stesso mondo di Rufy e compagni.

Ricordiamo che il manga di One Piece è disponibile su MangaPlus, mentre l'anime è su Crunchyroll. La saga di Egghead, tra l'altro, sta venendo pubblicata anche su Netflix.

