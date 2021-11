Perché Osamu Tezuka viene chiamato il Dio dei Manga? Chi è il mangaka più importante

Avrebbe compiuto 93 anni Osamu Tezuka il 3 novembre 2021, se solo non fosse stato stroncato da una malattia nel 1989, ad appena 60 anni. Il suo nome ormai risuonerà spesso nelle orecchie dei lettori assidui di manga, i quali sicuramente avranno messo le mani almeno per una volta su un suo titolo. E questi sono tantissimi.

La sua produzione è infatti sconfinata e attraversa tanti generi diversi. Tezuka si è fatto accompagnare da tanti assistenti, diversi dei quali sono diventati mangaka famosi per loro conto, per un arco di circa 40 anni. Nel corso del tempo è stato chiamato "il padre dei manga", ma soprattutto è famoso per il soprannome "il dio dei manga". Perché Osamu Tezuka viene chiamato così?

Le risposte sono molteplici. La sua carriera ebbe inizio negli anni '40 dove i manga non erano così diffusi come oggi. I manga esistevano da tempo ma fu Tezuka, ispirandosi allo stile Disney, a trasformarli e a dargli molte di quelle caratteristiche che conosciamo oggi, tra cui gli occhioni. Nei suoi primi anni di carriera, Tezuka creò opere senza tempo come Astro Boy, il primo shojo della storia La Principessa Zaffiro, ma anche manga molto più pesanti. Tezuka credeva infatti che il medium non fosse adatto unicamente a far ridere, ma anche a far commuovere e pensare. La sua produzione spaziò quindi su altri generi come visto in La Storia dei Tre Adolf o La Fenice.

Diede quindi una forte spinta al medium fumettistico in un Giappone in notevole crescita durante il post guerra, diventando anche di ispirazione per figure come Go Nagai e Shotaro Ishinomori. Nel corso della sua carriera, Tezuka ha scritto oltre 700 manga, comprensivi di serie lunghe e volumi unici, per un totale di oltre 150.000 tavole disegnate.

Pertanto, Tezuka ha completamente plasmato il manga e per questo è conosciuto come il Dio dei Manga ancora oggi e le sue opere circolano in ogni libreria con la L maiuscola.