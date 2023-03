Perchè una pausa prolungata è inevitabile per l'anime di Boruto? La spiegazione

Dopo una lunghissima attesa, finalmente la serie anime di Boruto ha ricominciato ad adattare il manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e illustrato da Mikio Ikemoto. Questa gioia durerà poco, poiché a breve l'anime di Boruto entrerà in una pausa prolungata.

I rumor sull'argomento si stavano facendo sempre più intensi, ma finalmente è arrivata l'ufficialità. Con l'episodio 291 di Boruto uscito questa settimana, alla fine della prima parte della serie mancano solamente ulteriori due puntate trasmesse. Ma è inevitabile che l'anime di Boruto vada in pausa? La risposta è si, ma capiamone il motivo.

La Saga dell'Assalto di Code nell'anime di Studio Pierrot è cominciata nell'episodio 287 con l'adattamento della conversazione tra Isshiki e Code avvenuta nel capitolo 55 della serie manga, poco prima della morte dell'Otsutsuki e del ritorno degli eroi a Konoha. Dopo solamente tre puntate mandate in onda, l'anime ha già adattato il manga fino a coprire quasi l'intero capitolo 63. Come potrete benissimo evincere da quest'analisi, nel giro di sole quattro settimane la serie animata ha coperto ciò che nel manga è avvenuto in quasi nove mesi di serializzazione.

Il manga di Boruto è attualmente fermo al capitolo 78, con il 79 in uscita entro breve, ma se l'anime dovesse continuare con questo ritmo verrebbe raggiunto nel giro di pochissimo. Sebbene il 2022 dell'anime di Boruto sia stato composto esclusivamente da saghe originali, il manga non è riuscito a prendere le distanze necessarie per riprendere la produzione dell'adattamento.

La pausa per l'anime di Boruto è quasi obbligata, poiché i fan proprio non accetterebbero di tornare ad assistere ad ulteriori archi narrativi inediti nel manga. Ma questa pausa si rivelerà sufficiente oppure Boruto dovrebbe diventare un anime stagionale, e non più settimanale?