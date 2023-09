Perché i personaggi degli anime non festeggiano quasi mai Halloween?

Halloween è una notte magica e misteriosa che cattura l'immaginazione di persone di tutte le età. È il momento in cui la realtà si scontra con il soprannaturale, quando il normale si mescola con il paranormale. Nonostante ciò, sono pochissimi gli anime che dedicano un episodio per celebrare questa festività, come mai?

Ebbene, Halloween non è una festa tradizionale in Giappone e non fa parte della cultura giapponese di origine. Esistono delle festività molto simili, come il Festival delle Lanterne, chiamato Obon, e il Festival dei Morti, ossia il Shichi-Go-San, che hanno radici profonde nella storia e nella cultura giapponese. Tuttavia, entrambi non vengono particolarmente celebrati negli anime.

Tuttavia, negli ultimi anni, Halloween ha guadagnato popolarità in Giappone, principalmente come un evento commerciale e una festa in cui i giovani si travestono, partecipano a feste private festeggiamenti nelle strade delle principali città.

Questo ha inevitabilmente portato gli anime più recenti a festeggiare in qualche modo la giornata del 31 ottobre. Alcuni manga hanno dedicato delle illustrazioni da regalare ai fan, come Horimiya con Hori e Miyamura vestiti per Halloween e My Hero Academia che ha travestito un piccolo Bakugo per l'occasione.

Certo, siamo ancora lontani da vedere i personaggi dei nostri anime preferiti prendere parte ad una vera e propria festa di Halloween, ma alcune serie non potuto fare a meno di dedicare un episodio speciale per fare "dolcetto o scherzetto".



Ad esempio, nell'episodio 114 di The Disastrous life of Saiki K. viene mostrata alla perfezione la cultura giapponese alle prese con feste straniere, e con grande ironia. Il protagonista Saiki, infatti, accetta con riluttanza di partecipare ad una festa a tema in cui dovrà travestirsi: tuttavia, per tutti Halloween è un mondo totalmente nuovo e nessuno sa cosa si faccia in questa festività.

La malinconia di Haruhi Suzumiya mostra come dei ragazzi con poteri sovrannaturali cerchino di vivere una vita in segna della tranquillità. Il gruppo di amici della Brigata SOS si accinge a festeggiare Halloween, nell'episodio 13, con un velo di creatività: dopotutto, anche loro conoscono molto poco di questa festività! Con un'unica immagine di riferimento, la dea Haruhi proverà a ricreare una festa all'insegna della paura.