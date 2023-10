Perché quel personaggio non è morto? Il futuro cambia in My Hero Academia 405

Il manga di My Hero Academia ha lasciato i lettori con il fiato sospeso per diverse settimane prima di rivelare il salvataggio a sorpresa di quel personaggio. Sembrava che nessuno sarebbe stato in grado di salvarlo e invece è riuscito a cambiare il corso del proprio destino.

E' da anni che in My Hero Academia era stata profetizzata la morte di All Might. Il suo grande amico Nighteye aveva previsto che un giorno l'ex eroe numero uno sarebbe morto in un combattimento corpo a corpo con quello che, ai tempi, non si sapeva fosse in realtà All for One. Per questo motivo, tutti i fan, e anche lo stesso All Might in My Hero Academia, erano convinti che presto o tardi avrebbero assistito alla morte del più grande degli eroi.

Nel capitolo 405 di My Hero Academia All Might è stato salvato dal giovane Bakugo. Questa scelta fatta da Kohei Horikoshi ha deluso alcuni lettori, che avrebbero invece preferito invece vedere il mentore di Deku e l'insegnante dei ragazzi della 1-A seguire il suo destino e lasciare che questi giovani eroi spiccassero il volo da soli.

In realtà, c'è un motivo ben preciso per cui All Might è riuscito a salvarsi. In una visione, il Simbolo della pace parla con il suo compagno Nighteye, che gli assicura che quello era il momento esatto in cui sarebbe dovuto morire, secondo la previsione del suo quirk. Tuttavia, il suo destino è stato cambiato dai giovani eroi. "Sei un eroe, ma sei anche umano", afferma Nighteye. "Non è possibile morire così facilmente."