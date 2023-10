Perché Pokemon ha avuto più successo dei Digimon? Ecco i 10 motivi più validi

Nel corso degli anni Pokémon ha acquisito una popolarità tale da diventare uno dei franchise più grandi al mondo. Nonostante alcuni particolari molto simili, Digimon non è mai riuscito ad eguagliarlo. Anche avendo diversi punti di forza, questa serie sui mostriciattoli non è diventato un cult. Ma come mai?

Entrambi i franchise sono nati come costole di videogiochi usciti per console negli anni '90. Ma mentre Pokemon è stato ispirato da Shin Megami Tensei, in cui anche qui i mostri venivano collezionati e utilizzati per combattere, Digimon è stato fortemente influenzato dai Tamagotchi. I giocatori potevano quindi prendersi cura dei loro "Digital Monster" e impegnarsi a fondo per nutrirli e ripulirli.

Il gioco dei Pokemon dà quindi degli obiettivi ai giocatori, che possono sentirsi gratificati una volta aver sconfitto un capopalestra oppure dopo aver catturato un mostriciattolo particolarmente potente. Per quanto riguarda Digimon, sebbene abbia le sue storie interessanti, non regala emozioni simili.

La possibilità dei giochi Pokemon di poter giocare con amici sia da vicino che in tutto il mondo ha avvicinato numerosi giocatori al franchise. Ovviamente, lo stesso può essere fatto con le iconiche carte del gioco GCC, ma con i Digimon tutto questo non esiste. I giochi dei mostriciattoli tascabili, tuttavia, sono stati molto aiutati dall'uscita del primo Game Boy, che ha fatto in modo che i giocatori-amici potessero interagire fra loro.

Ad oggi Pokemon ha ancora il supporto di Nintendo, che lo aiuta a pubblicizzare i suoi giochi. Soprattutto, quest'azienda era, sin dai suoi albori, conosciuta anche in Occidente. Con Pokemon GO, anche chi non possiede alcuna console può lottare, scambiare e catturare. Questo ha fatto rivivere il franchise e avvicinare tantissimi nuovi giocatori al gioco.

Un punto di forza dei Pokemon è che la serie anime è andata in onda in televisione ininterrottamente da quando è nata. I Digimon, d'altro canto, hanno subito diverse pause durante gli anni. Anche la presenza di una mascotte ha fatto la differenza: mentre per Pokemon è sempre presente Pikachu, per i Digimon potrebbe essere Agumon ma per anni non è comparso nemmeno nel materiale promozionale.

Allo stesso modo, il protagonista in Pokemon è sempre rimasto Ash, facendo affezionare gli spettatori al personaggio: in Digimon il personaggio principale cambia stagione per stagione.

Alcuni fan continuano a preferire la serie anime dei Digimon per storia e personaggi. Molto probabilmente, le cose sarebbero diverse ad oggi se fosse debuttato per primo. In effetti, il primo episodio Pokemon è uscito nel '96, mentre la serie Digimon solo un anno dopo.